Що буде, якщо Путін відмовиться від мирної угоди: озвучено категоричний сценарій

У разі якщо Кремль відмовиться від будь-яких домовленостей, альтернативного сценарію для міжнародної спільноти не існує. Україна має отримати повний спектр сучасних засобів оборони, які забезпечать їй системну й довгострокову перевагу на полі бою. Паралельно необхідно значно посилити тиск на Росію, застосувавши жорсткі санкційні механізми та висунувши чіткі вимоги щодо формування нового світового порядку виключно в межах міжнародного права, вважає генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Фото: 24 Канал

За його словами, відмова Володимира Путіна від компромісу є найбільш імовірним варіантом розвитку подій, а тому ключову роль мають відіграти реальні аргументи сили.

Маломуж наголосив, що США, країни НАТО та Європейського Союзу повинні передати Україні весь наявний арсенал новітніх оборонних технологій. Йдеться про озброєння п’ятого та шостого поколінь, сучасні боєприпаси, комплексні системи безпілотників, а також високоточні ракетні платформи. Така підтримка, за його оцінкою, здатна в рази збільшити бойові можливості Збройних сил України й кардинально змінити ситуацію на фронті.

Генерал підкреслив, що поява цієї лінійки озброєнь стане вирішальним сигналом для Кремля, адже за таких умов Росія фактично втратить шанси на воєнний успіх. Ба більше, серйозні поразки можуть суттєво підірвати позиції російського керівництва не лише зовні, а й усередині країни.

Окремо Маломуж звернув увагу на необхідність негайного фінансового тиску на активи, пов’язані з оточенням Путіна, по всьому світу. Йдеться про нерухомість, бізнес, яхти та інші статки загальною вартістю понад трильйон доларів, які мають бути арештовані. Додатково він закликав до впровадження комплексних енергетичних та економічних санкцій, що завершаться висуванням чітких вимог щодо нового світового порядку на засадах міжнародного права.

