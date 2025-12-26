Что будет, если Путин откажется от мирного соглашения: озвучен категорический сценарий

В случае если Кремль откажется от каких-либо договоренностей, альтернативного сценария для международного сообщества не существует. Украина должна получить полный спектр современных средств обороны, которые обеспечат ей системное и долгосрочное преимущество в поле боя. Параллельно необходимо значительно усилить давление на Россию, применив жесткие санкционные механизмы и выдвинув четкие требования к формированию нового мирового порядка исключительно в рамках международного права, считает генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

По его словам, отказ Владимира Путина от компромисса является наиболее вероятным вариантом развития событий, поэтому ключевую роль должны сыграть реальные аргументы силы.

Маломуж подчеркнул, что США, страны НАТО и Европейского Союза должны передать Украине весь арсенал новейших оборонных технологий. Речь идет о вооружении пятого и шестого поколений, современных боеприпасах, комплексных системах беспилотников, а также высокоточных ракетных платформах. По его оценке, такая поддержка способна в разы увеличить боевые возможности Вооруженных сил Украины и кардинально изменить ситуацию на фронте.

Генерал подчеркнул, что появление этой линейки вооружений станет решающим сигналом для Кремля, ведь в таких условиях Россия фактически потеряет шансы на военный успех. Более того, серьезные поражения могут существенно подорвать позиции российского руководства не только снаружи, но и внутри страны.

Отдельно Маломуж обратил внимание на необходимость немедленного финансового давления на активы, связанные с оцеплением Путина, по всему миру. Речь идет о недвижимости, бизнесе, яхтах и других доходах общей стоимостью более триллиона долларов, которые должны быть арестованы. Дополнительно он призвал к внедрению комплексных энергетических и экономических санкций, которые завершатся выдвижением четких требований относительно нового мирового порядка на основе международного права.

