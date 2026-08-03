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"Що буде після 40 днів?" генерал розгромив Зеленського незручним питанням і попередив про небачену загрозу

Генерал Сергій Кривонос закликав владу пояснити, що буде після завершення 40-денного етапу, та попередив про нарощування військової активності Білорусі

3 серпня 2026, 18:35
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Клименко Елена

Генерал запасу ЗСУ Сергій Кривонос закликав українську владу пояснити, якими будуть подальші дії після завершення 40-денного терміну, протягом якого відбувалися активні дипломатичні та військово-політичні події. Водночас він звернув увагу на ще одну тривожну тенденцію – нарощування військової активності Білорусі поблизу українського кордону.

"Що буде після 40 днів?" генерал розгромив Зеленського незручним питанням і попередив про небачену загрозу

Фото: з відкритих джерел

За словами Кривоноса, вже найближчими днями спливає умовний 40-денний період, тож суспільство має отримати відповіді на ключові питання.

"За ці 40 днів багато чого відбулося. І в мене питання: а що буде далі? Удари припиняться, операція продовжиться? Що?", – сказав генерал. 

Він зазначив, що після завершення цього етапу логічно було б підбити підсумки та представити результати проведеної роботи.

"Я думаю, Верховний головнокомандувач розповість, що за 40 днів ми зробили те й те, російська економіка втратила стільки-то. Саме цей звіт має стати поштовхом до наступної операції", – наголосив Кривонос. 

Окрему увагу генерал приділив повідомленням про створення нової десантно-штурмової бригади Білорусі в районі Гомеля, приблизно за 40 кілометрів від кордонів Київської та Чернігівської областей. За його словами, це свідчить про підготовку Мінська до можливих кризових сценаріїв.

Кривонос пояснив, що українсько-білоруський кордон проходить переважно через ліси й болота, де існує обмежена кількість доріг для пересування військ. Саме тому формування мобільних підрозділів сил спеціальних операцій має практичне військове значення.

"Вони готуються до найгірших варіантів. Формування нових підрозділів у складі сил спеціальних операцій показує бажання діяти на випередження в разі загрози", – зазначив генерал. 

На його думку, такі дії Мінська не означають неминучого наступу, однак є сигналом, який Україна має уважно відстежувати, зберігаючи готовність до будь-якого розвитку подій на північному напрямку.

Портал "Коментарі" вже писав, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом може мати значно більше значення, ніж публічні заяви після переговорів. Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній, який вважає, що головні висновки варто робити не зі сказаного, а зі складу американської делегації.

 

 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=FD9Ja_2nmWk&t=112s
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