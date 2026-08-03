logo

BTC/USD

63707

ETH/USD

1864.35

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Что будет после 40 дней?" генерал разгромил Зеленского неудобным вопросом и предупредил о невиданной угрозе
commentss НОВОСТИ Все новости

"Что будет после 40 дней?" генерал разгромил Зеленского неудобным вопросом и предупредил о невиданной угрозе

Генерал Сергей Кривонос призвал власти объяснить, что будет после завершения 40-дневного этапа, и предупредил о наращивании военной активности Беларуси

3 августа 2026, 18:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Генерал запаса ВСУ Сергей Кривонос призвал украинские власти объяснить, какими будут дальнейшие действия после истечения 40-дневного срока, в течение которого происходили активные дипломатические и военно-политические события. В то же время, он обратил внимание на еще одну тревожную тенденцию – наращивание военной активности Беларуси вблизи украинской границы.

"Что будет после 40 дней?" генерал разгромил Зеленского неудобным вопросом и предупредил о невиданной угрозе

Фото: из открытых источников

По словам Кривоноса, уже в ближайшие дни истекает условный 40-дневный период, поэтому общество должно получить ответы на ключевые вопросы.

"За эти 40 дней многое произошло. И у меня вопрос: а что будет дальше? Удары прекратятся, операция продлится? Что?", – сказал генерал.

Он отметил, что после завершения этого этапа логично было бы подвести итоги и представить результаты проделанной работы.

"Я думаю, Верховный главнокомандующий расскажет, что за 40 дней мы сделали то и то, что российская экономика потеряла столько-то. Именно этот отчет должен стать толчком к следующей операции", – подчеркнул он.

Отдельное внимание генерал уделил сообщениям о создании новой десантно-штурмовой бригады Беларуси в районе Гомеля, примерно в 40 километрах от границ Киевской и Черниговской областей. По его словам, это свидетельствует о подготовке Минска к возможным кризисным сценариям.

Кривонос объяснил, что украинско-белорусская граница проходит преимущественно через леса и болота, где существует ограниченное количество дорог для передвижения войск. Именно поэтому формирование мобильных подразделений сил специальных операций имеет практическое военное значение.

"Они готовятся к худшим вариантам. Формирование новых подразделений в составе сил специальных операций показывает желание действовать на опережение при угрозе", – отметил генерал.

По его мнению, такие действия Минска не означают неизбежного наступления, однако, является сигналом, который Украина должна внимательно отслеживать, сохраняя готовность к любому развитию событий на северном направлении.

Портал "Комментарии" уже писал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может иметь гораздо большее значение, чем публичные заявления после переговоров. Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний, считающий, что главные выводы следует делать не из сказанного, а из состава американской делегации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FD9Ja_2nmWk&t=112s
Теги:

Новости

Все новости