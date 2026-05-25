Ще швидше та смертоносніше: Росія вивела на війну новий реактивний дрон

Росія почала застосовувати проти України новий реактивний ударний безпілотник "Герань-4", який значно перевершує попередні версії щодо швидкості, маневреності та стійкості до перехоплення. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За даними української розвідки, новий дрон з'явився на фронті у травні 2026 року та став відповіддю Москви на ефективність українських дронів-перехоплювачів. На відміну від попередньої реактивної версії "Герань-3", побудованої на базі звичайної бензинової моделі, "Герань-4" отримала повністю новий посилений планер та покращену аеродинаміку.

Російські розробники відмовилися від знімних крил і скоротили кількість технологічних люків на корпусі, щоб зменшити опір повітря та підвищити міцність конструкції при високих швидкостях.

Новий безпілотник оснащується китайськими турбореактивними двигунами Telefly. Зокрема, йдеться про моделі LX-WP-160 та TF-TJ2000A. Останній двигун здатний забезпечувати потяг до 200 кілограмів.

За даними ГУР, "Герань-4" здатна маневрувати на швидкості 300–400 км/год, розганяти до 500 км/год, підніматися на висоту до п'яти кілометрів і долати відстань до 450 кілометрів.

Також дрон може нести різні типи бойових частин – від осколково-фугасних та термобаричних зарядів масою 50 кілограмів до посиленої термобаричної бойової частини вагою 90 кілограмів.

Українська розвідка вважає, що поява нової модифікації свідчить про спробу Росії адаптувати свої ударні системи до умов сучасної війни, що змінилися, і посилити тиск на українську систему ППО.

