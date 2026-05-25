Еще быстрее и смертоноснее: Россия вывела на войну новый реактивный дрон

Россия начала применять против Украины новый реактивный ударный беспилотник "Герань-4", который значительно превосходит предыдущие версии по скорости, маневренности и устойчивости к перехвату. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По данным украинской разведки, новый дрон появился на фронте в мае 2026 года и стал ответом Москвы на эффективность украинских дронов-перехватчиков. В отличие от предыдущей реактивной версии "Герань-3", построенной на базе обычной бензиновой модели, "Герань-4" получила полностью новый усиленный планер и улучшенную аэродинамику.

Российские разработчики отказались от съемных крыльев и сократили количество технологических люков на корпусе, чтобы уменьшить сопротивление воздуха и повысить прочность конструкции при высоких скоростях.

Новый беспилотник оснащается китайскими турбореактивными двигателями Telefly. В частности, речь идет о моделях LX-WP-160 и TF-TJ2000A. Последний двигатель способен обеспечивать тягу до 200 килограммов.

Согласно данным ГУР, "Герань-4" способна маневрировать на скорости 300–400 км/ч, разгоняться до 500 км/ч, подниматься на высоту до пяти километров и преодолевать расстояние до 450 километров.

Также дрон может нести различные типы боевых частей – от осколочно-фугасных и термобарических зарядов массой 50 килограммов до усиленной термобарической боевой части весом 90 килограммов.

Украинская разведка считает, что появление новой модификации свидетельствует о попытке России адаптировать свои ударные системы к изменившимся условиям современной войны и усилить давление на украинскую систему ПВО.

