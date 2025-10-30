Ще одне завдання Путіна зависло у повітрі: стало відомо про гучний провал РФ

Кремль стверджує, що ЗСУ опинилися в оточенні в районах Куп’янська та Покровська. У своїх зверненнях диктатор Володимир Путін неодноразово ставив перед військами завдання захопити Покровськ, Мирноград, Костянтинівку, Краматорськ і Слов’янськ, навіть озвучуючи дедлайни ще у 2024 році — проте ці плани так і не були реалізовані. Генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж підкреслив, що нині російський керівник повторно назвав нову дату для взяття Покровська — нібито до 15 листопада.

Фото: з відкритих джерел

За словами Маломужа, мета Путіна — продемонструвати світові та власному населенню нібито перевагу на полі бою.

Генерал описав ситуацію на Покровському напрямку як напружену: невеликі групи противника і диверсійно-розвідувальні загони проникають у північну частину агломерації, створюють осередки вогню й координують удари дронів, артилерії та ракетних систем. Українські підрозділи ведуть операції з розчищення таких вогневих точок.

Особливу увагу, за його словами, зараз приділяють ураженню пускових установок БпЛА, адже безпілотники домінують у районах Покровська, Мирнограду, Добропілля та Костянтинівки. Противник також намагається ускладнити логістику українських сил, але реального захоплення Покровська чи Мирнограду на сьогодні немає — попри можливі доповіді в зворотному.

Маломуж додав, що українське командування постійно підтримує контакт із підрозділами в агломерації, бої тривають, а ворог намагається підтягти до фронту додаткові сили (за даними — до 22 тис.). ЗСУ, у свою чергу, перегруповують резерви, проводять флангові удари та працюють над нейтралізацією підвезених російських резервів.

