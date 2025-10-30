logo

Еще одна задача Путина повисла в воздухе: стало известно о громком провале РФ

По словам генерала Николая Маломужа, на Покровском направлении преобладает применение беспилотников и украинские силы эффективно уничтожают вражеские пусковые установки.

30 октября 2025, 13:15
Кремль утверждает, что ВСУ оказались в окружении в районах Купянска и Покровска. В своих обращениях диктатор Владимир Путин неоднократно ставил перед войсками задачу захватить Покровск, Мирноград, Константиновку, Краматорск и Славянск, даже озвучивая дедлайны еще в 2024 году, однако эти планы так и не были реализованы. Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж подчеркнул, что ныне российский руководитель повторно назвал новую дату для взятия Покровска якобы до 15 ноября.

Еще одна задача Путина повисла в воздухе: стало известно о громком провале РФ

Фото: из открытых источников

По словам Маломужа, цель Путина — продемонстрировать миру и собственному населению вроде бы преимущество на поле боя.

Генерал описал ситуацию на Покровском направлении как напряженную: небольшие группы противника и диверсионно-разведывательные отряды проникают в северную часть агломерации, создают очаги огня и координируют удары дронов, артиллерии и ракетных систем. Украинские подразделения ведут операции по расчистке таких огневых точек.

Особое внимание, по его словам, сейчас уделяется поражению пусковых установок БПЛА, ведь беспилотники доминируют в районах Покровска, Мирнограда, Доброполья и Константиновки. Противник также пытается усложнить логистику украинских сил, но реального увлечения Покровска или Мирнограда на сегодняшний день нет — несмотря на возможные доклады в обратном.

Маломуж добавил, что украинское командование постоянно поддерживает контакт с подразделениями в агломерации, бои продолжаются, а враг пытается подтянуть на фронт дополнительные силы (по данным — до 22 тыс.). ВСУ, в свою очередь, перегруппируют резервы, проводят фланговые удары и работают над нейтрализацией подвозимых российских резервов.

Как уже писали "Комментарии", во время своего визита в Азию бывший президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что успешный результат переговоров между двумя лидерами может оказать серьезное влияние на ход войны в Украине.



Источник: https://24tv.ua/boyi-za-pokrovsk-karta-chim-poyasnyuyutsya-zayavi-putina-shhodo_n2943221
