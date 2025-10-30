Кремль утверждает, что ВСУ оказались в окружении в районах Купянска и Покровска. В своих обращениях диктатор Владимир Путин неоднократно ставил перед войсками задачу захватить Покровск, Мирноград, Константиновку, Краматорск и Славянск, даже озвучивая дедлайны еще в 2024 году, однако эти планы так и не были реализованы. Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж подчеркнул, что ныне российский руководитель повторно назвал новую дату для взятия Покровска якобы до 15 ноября.

Фото: из открытых источников

По словам Маломужа, цель Путина — продемонстрировать миру и собственному населению вроде бы преимущество на поле боя.

Генерал описал ситуацию на Покровском направлении как напряженную: небольшие группы противника и диверсионно-разведывательные отряды проникают в северную часть агломерации, создают очаги огня и координируют удары дронов, артиллерии и ракетных систем. Украинские подразделения ведут операции по расчистке таких огневых точек.

Особое внимание, по его словам, сейчас уделяется поражению пусковых установок БПЛА, ведь беспилотники доминируют в районах Покровска, Мирнограда, Доброполья и Константиновки. Противник также пытается усложнить логистику украинских сил, но реального увлечения Покровска или Мирнограда на сегодняшний день нет — несмотря на возможные доклады в обратном.

Маломуж добавил, что украинское командование постоянно поддерживает контакт с подразделениями в агломерации, бои продолжаются, а враг пытается подтянуть на фронт дополнительные силы (по данным — до 22 тыс.). ВСУ, в свою очередь, перегруппируют резервы, проводят фланговые удары и работают над нейтрализацией подвозимых российских резервов.

