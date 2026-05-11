Ще більш небезпечний і неадекватний: українців попередили про страшну помсту Путіна після параду

Парад 9 травня на Красній площі в Москві, який традиційно подається Кремлем як демонстрація сили та стабільності, цього разу радше продемонстрував зворотне — вразливість і втрату впевненості російського керівництва. Попри спроби подати подію як символ політичної могутності, за зовнішньою урочистістю проступали ознаки слабкості та стратегічної невизначеності.

Генерал армії, ексочільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначив, що цей епізод може вплинути на подальшу поведінку Володимира Путіна. На його думку, замість демонстрації контролю Кремль отримав сигнал про втрату позицій, що може підштовхнути російського лідера до більш агресивних і непередбачуваних дій.

Попри масштабну пропагандистську підготовку, сам парад виявився значно скромнішим за попередні роки: без великої кількості важкої техніки, з обмеженим форматом участі військових підрозділів і демонстрацією союзницької підтримки з боку окремих країн. У промові Путіна переважали історичні та ідеологічні тези, тоді як конкретні згадки про війну проти України фактично були відсутні.

За словами Маломужа, це свідчить про втрату Росією стратегічної ініціативи. Війна, яку Кремль намагався подати як швидку та контрольовану операцію, затягнулася без досягнення заявлених цілей і без переконливих результатів для внутрішньої аудиторії.

Генерал підкреслив, що в такій ситуації Путін дедалі більше діє не раціонально, а емоційно, намагаючись компенсувати невдачі демонстрацією сили. Це, у свою чергу, може підвищувати рівень ризику нових ескалацій і ударів, спрямованих не лише на фронт, а й на цивільну інфраструктуру.

На його думку, російський лідер усвідомлює втрату позицій і майбутні загрози, що робить його поведінку більш нервовою та потенційно небезпечною. Водночас ресурси для продовження війни ще залишаються, зокрема можливість масованого застосування ракет і дронів.

Експерт також застеріг, що подальша ескалація може мати наслідки передусім для цивільного населення, оскільки в умовах втрати стратегічного контролю рішення можуть ухвалюватися імпульсивно, без урахування довгострокових наслідків.

