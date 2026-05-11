Парад 9 мая на Красной площади в Москве, традиционно преподносимый Кремлем как демонстрация силы и стабильности, на этот раз скорее продемонстрировал обратное — уязвимость и утрату уверенности российского руководства. Несмотря на попытки подать событие как символ политического могущества, внешним торжеством проступали признаки слабости и стратегической неопределенности.

Фото: из открытых источников

Генерал армии, эксочельник Службы внешней разведки Николай Маломужотметил , что этот эпизод может повлиять на дальнейшее поведение Владимира Путина. По его мнению, вместо демонстрации контроля Кремль получил сигнал о потере позиций, что может подтолкнуть российского лидера к более агрессивным и непредсказуемым действиям.

Несмотря на масштабную пропагандистскую подготовку, сам парад оказался значительно скромнее предыдущих лет: без большого количества тяжелой техники, с ограниченным форматом участия военных подразделений и демонстрацией союзнической поддержки со стороны отдельных стран. В речи Путина преобладали исторические и идеологические тезисы, в то время как конкретные упоминания о войне против Украины фактически отсутствовали.

По словам Маломужа, это свидетельствует о потере Россией стратегической инициативы. Война, которую Кремль пытался представить как скорую и контролируемую операцию, затянулась без достижения заявленных целей и без убедительных результатов для внутренней аудитории.

Генерал подчеркнул, что в такой ситуации Путин все больше действует не рационально, а эмоционально, пытаясь компенсировать неудачи демонстрацией силы. Это, в свою очередь, может повышать риск новых эскалаций и ударов, направленных не только на фронт, но и на гражданскую инфраструктуру.

По его мнению, российский лидер осознает потерю позиций и будущие угрозы, что делает его поведение более нервным и потенциально опасным. В то же время, ресурсы для продолжения войны еще остаются, в частности возможность массированного применения ракет и дронов.

Эксперт также предостерег, что дальнейшая эскалация может иметь последствия, прежде всего, для гражданского населения, поскольку в условиях потери стратегического контроля решения могут приниматься импульсивно, без учета долгосрочных последствий.

"Комментарии" уже писали , что президент США Дональд Трамп заявил об освобождении нескольких политических заключенных, содержавшихся в тюрьмах Беларуси и России. Об этом он сообщил в своей публикации на платформе Truth Social.