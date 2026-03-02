Санкційна війна виходить на новий рівень: на який радикальний крок щодо РФ наважився ЄС

Європейські країни продовжують посилювати тиск на так званий російський "тіньовий флот", який перевозить нафту в обхід міжнародних санкцій. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Тіньовий флот РФ. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що 1 березня міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що бельгійські військові за підтримки французьких сил взяли на абордаж та затримали нафтовий танкер у рамках операції Blue Intruder. Судно конвоюють у порт Зебрюгге для офіційної конфіскації.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що гелікоптери ВМС Франції забезпечували підтримку операції, наголосивши на рішучості європейських країн домагатися суворого дотримання санкцій проти Росії.

За даними бельгійських ЗМІ, йдеться про танкера Ethera, який йшов під прапором Гвінеї і прямував до Росії. Платформа Starboard Maritime Intelligence фіксувала, що судно раніше ходило під прапорами Гвінеї, Панами, Мартініки та Екваторіальної Гвінеї і щонайменше двічі заходило до Новоросійська. Крім того, його систему автоматичної ідентифікації (AIS) було відключено майже чотири місяці — з жовтня 2025 по лютий 2026 року.

І США, і Євросоюз внесли Ethera до списків санкцій. У посольстві РФ у Бельгії заявили, що не отримували офіційних повідомлень про затримання та з'ясовують громадянство екіпажу.

В ISW зазначають, що цей випадок відображає зростаючу координацію ЄС та США у боротьбі з морськими схемами обходу санкцій та демонструє готовність Європи діяти не лише дипломатично, а й силовими методами.

