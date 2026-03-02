Санкционная война выходит на новый уровень: на какой радикальный шаг в отношении РФ решился ЕС

Европейские страны продолжают ужесточать давление на так называемый российский "теневой флот", перевозящий нефть в обход международных санкций. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

В сообщении говорится, что 1 марта министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что бельгийские военные при поддержке французских сил взяли на абордаж и задержали нефтяной танкер в рамках операции Blue Intruder. Судно конвоируют в порт Зебрюгге для официальной конфискации.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что вертолеты ВМС Франции обеспечивали поддержку операции, подчеркнув решимость европейских стран добиваться строгого соблюдения санкций против России.

По данным бельгийских СМИ, речь идет о танкере Ethera, который шел под флагом Гвинеи и направлялся в Россию. Платформа Starboard Maritime Intelligence фиксировала, что судно ранее ходило под флагами Гвинеи, Панамы, Мартиники и Экваториальной Гвинеи и как минимум дважды заходило в Новороссийск. Кроме того, его система автоматической идентификации (AIS) была отключена почти четыре месяца — с октября 2025 по февраль 2026 года.

И США, и Евросоюз внесли Ethera в санкционные списки. В посольстве РФ в Бельгии заявили, что не получали официальных уведомлений о задержании и выясняют гражданство экипажа.

В ISW отмечают, что этот случай отражает растущую координацию ЕС и США в борьбе с морскими схемами обхода санкций и демонстрирует готовность Европы действовать не только дипломатически, но и силовыми методами.

