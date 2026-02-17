logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Санкції за підтримку агресії: Зеленський увів обмеження проти російських спортсменів
commentss НОВИНИ Всі новини

Санкції за підтримку агресії: Зеленський увів обмеження проти російських спортсменів

Під обмеження потрапили спортсмени, які відвідували окуповані території та публічно підтримували війну проти України.

17 лютого 2026, 14:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти десяти російських спортсменів. Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Санкції за підтримку агресії: Зеленський увів обмеження проти російських спортсменів

РНБО запровадила санкції проти 10 спортсменів РФ — указ підписав Президент

Йдеться про осіб, які відвідували тимчасово окуповані території Донецької, Луганської та Запорізької областей, а також Крим. Крім того, санкції застосовано до тих, хто публічно виправдовував російську агресію, підтримував окупацію українських територій, збирав кошти для російських військових або брав участь у заходах для українських дітей, депортованих до Росії.

Санкційний пакет сформували на основі петиції, ініційованої українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. Раніше спортсмен отримав дискваліфікацію на Олімпіаді через “шолом пам’яті” з фотографіями українських атлетів, загиблих внаслідок російської агресії.

Президент наголосив, що рішення має стати сигналом для міжнародної спільноти.

"Цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість", – заявив Володимир Зеленський.

Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій та інші санкції відповідно до законодавства України.

Читайте таож в "Коментарях", що Євросоюз близький до погодження 20-го пакету санкцій проти Росії, проте його ухвалення може затягтися через позицію Угорщини.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини