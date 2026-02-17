Санкції за підтримку агресії: Зеленський увів обмеження проти російських спортсменів

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти десяти російських спортсменів. Про це повідомили на сайті Офісу президента.
РНБО запровадила санкції проти 10 спортсменів РФ — указ підписав Президент
Йдеться про осіб, які відвідували тимчасово окуповані території Донецької, Луганської та Запорізької областей, а також Крим. Крім того, санкції застосовано до тих, хто публічно виправдовував російську агресію, підтримував окупацію українських територій, збирав кошти для російських військових або брав участь у заходах для українських дітей, депортованих до Росії.
Санкційний пакет сформували на основі петиції, ініційованої українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. Раніше спортсмен отримав дискваліфікацію на Олімпіаді через “шолом пам’яті” з фотографіями українських атлетів, загиблих внаслідок російської агресії.
Президент наголосив, що рішення має стати сигналом для міжнародної спільноти.
Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій та інші санкції відповідно до законодавства України.
Читайте таож в "Коментарях", що Євросоюз близький до погодження 20-го пакету санкцій проти Росії, проте його ухвалення може затягтися через позицію Угорщини.