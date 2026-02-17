Санкції за підтримку агресії: Зеленський увів обмеження проти російських спортсменів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти десяти російських спортсменів. Про це повідомили на сайті Офісу президента.

РНБО запровадила санкції проти 10 спортсменів РФ — указ підписав Президент

Йдеться про осіб, які відвідували тимчасово окуповані території Донецької, Луганської та Запорізької областей, а також Крим. Крім того, санкції застосовано до тих, хто публічно виправдовував російську агресію, підтримував окупацію українських територій, збирав кошти для російських військових або брав участь у заходах для українських дітей, депортованих до Росії.

Санкційний пакет сформували на основі петиції, ініційованої українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. Раніше спортсмен отримав дискваліфікацію на Олімпіаді через “шолом пам’яті” з фотографіями українських атлетів, загиблих внаслідок російської агресії.

Президент наголосив, що рішення має стати сигналом для міжнародної спільноти.

"Цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість", – заявив Володимир Зеленський.

Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій та інші санкції відповідно до законодавства України.

