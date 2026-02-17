Санкции за поддержку агрессии: Зеленский ввел ограничения против российских спортсменов

Рубрики
Проніна Анна
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против десяти российских спортсменов. Об этом сообщили на сайте Офиса президента.
СНБО ввел санкции против 10 спортсменов РФ - указ подписал Президент
Речь идет о лицах, посещавших временно оккупированные территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей, а также Крым. Кроме того, санкции применены к тем, кто публично оправдывал российскую агрессию, поддерживал оккупацию украинских территорий, собирал средства для российских военных или участвовал в мероприятиях для украинских детей, депортированных в Россию.
Санкционный пакет сформирован на основе петиции, инициированной украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. Ранее спортсмен получил дисквалификацию на Олимпиаде из-за "шлема памяти" с фотографиями украинских атлетов, погибших в результате российской агрессии.
Президент подчеркнул, что решение должно стать сигналом для международного сообщества.
Ограничительные меры предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и другие санкции в соответствии с законодательством Украины.
