Санкции за поддержку агрессии: Зеленский ввел ограничения против российских спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против десяти российских спортсменов. Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

Речь идет о лицах, посещавших временно оккупированные территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей, а также Крым. Кроме того, санкции применены к тем, кто публично оправдывал российскую агрессию, поддерживал оккупацию украинских территорий, собирал средства для российских военных или участвовал в мероприятиях для украинских детей, депортированных в Россию.

Санкционный пакет сформирован на основе петиции, инициированной украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. Ранее спортсмен получил дисквалификацию на Олимпиаде из-за "шлема памяти" с фотографиями украинских атлетов, погибших в результате российской агрессии.

Президент подчеркнул, что решение должно стать сигналом для международного сообщества.

"Этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для других в мире – сигналом, что нельзя просто закрывать глаза в поддержку агрессии. Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже вспоминать жертв российской агрессии, это точно глобальный откат от справедливости. Мы будем восстанавливать справедливость", – заявил Владимир Зеленский.

Ограничительные меры предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и другие санкции в соответствии с законодательством Украины.

