Санкції для видимості: скільки виробників бомбардувальників РФ залишається поза обмеженнями

Близько третини російських підприємств, які беруть участь у виробництві багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників Су-34, досі не перебувають під санкціями західних країн. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Винищувачі-бомбардувальники Су-34. Фото: з відкритих джерел

Розвідка оприлюднила інтерактивну 3D-модель літака та докладні дані про компанії, які постачають ключові системи та компоненти для його виробництва.

За даними ГУР, цей літак є одним із основних носіїв керованих авіаційних бомб з універсальними модулями планування та корекції (УМПК), а також уніфікованих міжвидових плануючих боєприпасів (УМПБ). Саме ці види озброєнь активно використовуються російськими військами для ударів по наземних цілях на тактичній та оперативній глибині.

16 березня розвідка опублікувала перелік із 79 підприємств, які входять до кооперації з виробництва Су-34 та його ключових систем. Проте, як зазначають у ГУР, майже третина з них – понад два десятки компаній – досі не підпадають під обмеження жодної країни санкційної коаліції.

"Це означає, що такі підприємства можуть і надалі отримувати доступ до іноземних компонентів, технологій та обладнання, необхідних для виробництва військової техніки", — наголосили у розвідці.

Серед компаній, не охоплених санкціями, названо АТ "Навігатор" — виробник апаратури радіотехнічної системи ближньої навігації РСБН-85В, що входить до навігаційного комплексу літака, а також АТ "Котлін-Новатор", яке займається ремонтом антен бортової станції радіолокацій.

Також до списку входить ТД "Корпорація ВСМПО-АВІСМА" — постачальник продукції з титанових сплавів та ОКБ "Зеніт", що виробляє системи бортового живлення для літака.

В українській розвідці вважають, що опубліковані дані можуть допомогти міжнародним партнерам посилити санкційний тиск на російський військово-промисловий комплекс та перекрити канали постачання технологій, які використовуються для виробництва бойової авіації.

