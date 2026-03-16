Санкции для видимости: сколько производителей бомбардировщиков РФ остается вне ограничений

Около трети российских предприятий, участвующих в производстве многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, до сих пор не находятся под санкциями западных стран. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Истребители-бомбардировщики Су-34.

Разведка обнародовала интерактивную 3D-модель самолета и подробные данные о компаниях, которые поставляют ключевые системы и компоненты для его производства.

По данным ГУР, этот самолет является одним из основных носителей управляемых авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), а также унифицированных межвидовых планирующих боеприпасов (УМПБ). Именно эти виды вооружений активно используются российскими войсками для ударов по наземным целям на тактической и оперативной глубине.

16 марта разведка опубликовала перечень из 79 предприятий, которые входят в кооперацию по производству Су-34 и его ключевых систем. Однако, как отмечают в ГУР, почти треть из них – более двух десятков компаний – до сих пор не подпадают под ограничения ни одной страны санкционной коалиции.

"Это означает, что такие предприятия могут и дальше получать доступ к иностранным компонентам, технологиям и оборудованию, необходимым для производства военной техники", — подчеркнули в разведке.

Среди компаний, не охваченных санкциями, названы АО "Навигатор" — производитель аппаратуры радиотехнической системы ближней навигации РСБН-85В, входящей в навигационный комплекс самолета, а также АО "Котлин‑Новатор", которое занимается ремонтом антенн бортовой радиолокационной станции.

Также в список входит ТД "Корпорация ВСМПО‑АВИСМА" — поставщик продукции из титановых сплавов, и ОКБ "Зенит", производящее системы бортового питания для самолета.

В украинской разведке считают, что опубликованные данные могут помочь международным партнерам усилить санкционное давление на российский военно-промышленный комплекс и перекрыть каналы поставок технологий, которые используются для производства боевой авиации.

