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Саміт в Анкарі став страшною зрадою України: якому рішенню Заходу аплодує Путін

Експерт вважає, що декларація не містить чітких рішень, які б засвідчили для Росії посилення військового потенціалу НАТО

9 липня 2026, 14:45
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Клименко Елена

Підсумкова декларація саміту НАТО в Анкарі не містить достатньо чітких сигналів, які могли б переконати Росію в готовності Альянсу до рішучого стримування агресії. Через це Кремль може розцінити документ як прояв нерішучості західних союзників. Таку думку висловив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. 

Саміт в Анкарі став страшною зрадою України: якому рішенню Заходу аплодує Путін

Фото: з відкритих джерел

Експерт зізнався, що після уважного ознайомлення з фінальною декларацією саміту відчув розчарування. На його переконання, документ не демонструє конкретних рішень, які б засвідчили Росії посилення військового потенціалу НАТО.

"Я вам скажу чесно, що перечитав підсумкову декларацію саміту в Анкарі, і вона навіяла на мене великий сум", – заявив Шлінчак.  

За його словами, держави-члени Альянсу чудово усвідомлюють масштаби безпекових загроз, однак у підсумковому документі бракує практичних кроків, які могли б стати сигналом для Москви.

"Немає жодної конкретної відповіді для Росії. Немає жодної тези про те, що найближчими місяцями Альянс наростить оборонне виробництво чи суттєво посилить свої військові спроможності", – наголосив експерт. 

Шлінчак вважає, що саме такі заяви могли б продемонструвати Кремлю готовність НАТО до довгострокового протистояння та стримування російської агресії. Натомість, за його словами, декларація виглядає надто стриманою.

"Ми побачили дуже спокійну відповідь, яку Путін буде сприймати як слабкість. Звідси й очікування, що він може вирішити перевірити Альянс на міцність", – підсумував голова Інституту світової політики.

Портал "Коментарі" вже писав, що Бундестаг не підтримав ініціативу фракції "Союз 90/Зелені", яка передбачала негайну передачу Україні крилатих ракет Taurus, розширення виробництва ракет-перехоплювачів Patriot PAC-2 у Німеччині та збільшення військової, гуманітарної й енергетичної допомоги Києву.



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