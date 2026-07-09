Саммит в Анкаре стал страшной изменой Украины: какому решению Запада аплодирует Путин

Итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре не содержит достаточно четких сигналов, которые могли бы убедить Россию в готовности Североатлантического союза к решительному сдерживанию агрессии. Поэтому Кремль может расценить документ как проявление нерешительности западных союзников. Такое мнение высказал председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

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Эксперт признался, что после внимательного ознакомления с финальной декларацией саммита испытал разочарование. По его убеждению, документ не демонстрирует конкретных решений, подтверждающих Россию усиление военного потенциала НАТО.

"Я вам скажу честно, что перечитал итоговую декларацию саммита в Анкаре, и она навеяла на меня большую грусть", – заявил Шлинчак.

По его словам, государства-члены Альянса прекрасно осознают масштабы угроз безопасности, однако в итоговом документе не хватает практических шагов, которые могли бы стать сигналом для Москвы.

"Нет никакого конкретного ответа для России. Нет никакого тезиса о том, что в ближайшие месяцы Альянс нарастит оборонное производство или существенно усилит свои военные возможности", — подчеркнул эксперт.

Шлинчак считает, что именно такие заявления могли бы продемонстрировать Кремлю готовность НАТО к долгосрочному противостоянию и сдерживанию российской агрессии. В то же время, по его словам, декларация выглядит слишком сдержанной.

"Мы увидели очень спокойный ответ, который Путин будет воспринимать как слабость. Отсюда и ожидание, что он может решить проверить Альянс на прочность", – подытожил глава Института мировой политики.

Портал "Комментарии" уже писал , что Бундестаг не поддержал инициативу фракции "Союз 90/Зелени", которая предусматривала немедленную передачу Украине крылатых ракет Taurus, расширение производства ракет-перехватчиков Patriot PAC-2 в Германии и увеличение военной, гуманитарной и энергетической помощи Киеву.