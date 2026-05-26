“Сафарі на людях”: колись 60-тисячне місто стає зоною смерті під ударами РФ

Костянтинівка на Донеччині стрімко перетворюється на один із найнебезпечніших пунктів фронту. Місто, де до повномасштабного вторгнення проживали близько 67 тисяч людей, сьогодні майже спорожніло. За останніми даними, там залишилося лише близько двох тисяч мешканців, більшість із яких живуть під постійними обстрілами та атаками російських дронів.

Бої за Костянтинівку. Фото: з відкритих джерел

Журналісти The New York Times побували у місті та описали моторошну реальність життя поблизу лінії фронту. Костянтинівка стала однією з головних цілей російського наступу, а українські військові готуються тримати оборону за будь-яку ціну.

Минулої осені, коли російські сили почали стрімко наближатися до міста, поліцейський підрозділ “Білі ангели” та волонтерські організації проводили масову евакуацію. Однак багатьох врятувати вже не вдалося.

44-річний Андрій Євдокимов загинув під час обстрілу. Наступного дня його тіло з квартири виносили поліцейські. Рятувальники кажуть: за роки війни вони звикли бачити смерть настільки часто, що перестають реагувати навіть фізично.

Один із волонтерів, Богдан Зуяков, зізнався, що більше не відчуває запаху тіл загиблих. За його словами, це стало для нього найстрашнішим сигналом того, наскільки війна змінює людей.

Волонтери також розповідають про атаки російських дронів навіть по гуманітарних місіях. Засновник організації “Подих надії” Олег Ткаченко заявив, що російський оператор безпілотника свідомо атакував евакуаційний автомобіль, через що вони не змогли врятувати пораненого цивільного.

Попри смертельну небезпеку, рятувальники продовжують ходити по напівзруйнованих будинках, виносити лежачих людей на руках та доставляти їм їжу й воду. Але гуманітарні запаси в місті швидко закінчуються, а мешканці вже змушені шукати будь-які залишки деревини, щоб розпалити вогонь серед руїн.

