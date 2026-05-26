"Сафари на людях": когда-то 60-тысячный город становится зоной смерти под ударами РФ

Константиновка Донецкой области стремительно превращается в один из самых опасных пунктов фронта. Город, где до полномасштабного вторжения проживало около 67 тысяч человек, сегодня почти опустел. По последним данным, там осталось всего около двух тысяч жителей, большинство из которых живут под постоянными обстрелами и атаками российских дронов.

Журналисты The New York Times побывали в городе и описали жуткую реальность жизни вблизи линии фронта. Константиновка стала одной из главных целей российского наступления, а украинские военные готовятся держать оборону любой ценой.

Прошлой осенью, когда российские силы начали стремительно приближаться к городу, полицейское подразделение Белые ангелы и волонтерские организации проводили массовую эвакуацию. Однако многих спасти уже не удалось.

44-летний Андрей Евдокимов погиб во время обстрела. На следующий день его тело из квартиры уносили полицейские. Спасатели говорят: за годы войны они привыкли видеть смерть так часто, что перестают реагировать даже физически.

Один из волонтеров Богдан Зуяков признался, что больше не чувствует запаха тел погибших. По его словам, это стало для него страшным сигналом того, насколько война меняет людей.

Волонтеры также рассказывают об атаках российских дронов даже по гуманитарным миссиям. Основатель организации "Дыхание надежды" Олег Ткаченко заявил, что российский оператор беспилотника сознательно атаковал эвакуационный автомобиль, из-за чего они не смогли спасти раненого гражданского.

Несмотря на смертельную опасность, спасатели продолжают ходить по полуразрушенным домам, выносить лежащих на руках и доставлять им пищу и воду. Но гуманитарные запасы в городе быстро заканчиваются, а жители уже вынуждены искать какие-либо остатки древесины, чтобы разжечь огонь среди развалин.

