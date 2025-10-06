logo_ukra

BTC/USD

123427

ETH/USD

4534.33

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Садовий навмисно допоміг росіянам вдарити ракетами по Львову: деталі гучного скандалу
commentss НОВИНИ Всі новини

Садовий навмисно допоміг росіянам вдарити ракетами по Львову: деталі гучного скандалу

Садовий підкреслив, що "не варто довіряти жодному слову, написаному російською".

6 жовтня 2025, 09:30 comments1282
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував хвилю відео та дописів у соцмережах, де його звинувачують в обстрілі міста. У таких повідомленнях стверджують, що нібито саме він "спрямував" ракети на Львів. Садовий відповів, що це – частина російської пропаганди, яка має на меті розколоти українське суспільство.

Садовий навмисно допоміг росіянам вдарити ракетами по Львову: деталі гучного скандалу

"Зранку – атаки ракетами і дронами, а після обіду – фейки та пропаганда. Російські пропагандисти через TikTok намагаються кинути на мене неправдиві звинувачення. Поширюють штучно створені відео, де заявляють, що я "навів" ракети на Львів. Деякі не дуже розумні люди це лайкають і розповсюджують. Розумію, що багато хто втомився і шукає винного. Але за цією логікою, як пояснити удари по дитсадках, школах, автобусах і селах біля Львова?", – заявив Садовий. 

Він також закликав не довіряти жодній інформації, написаній російською мовою. 

"Будьте розсудливими, не поширюйте російську пропаганду і не розпалюйте конфлікти. Це саме те, чого вони прагнуть", – наголосив міський голова. 

Нагадаємо, що 5 жовтня Росія здійснила найбільшу атаку на Львівщину з початку повномасштабної війни. Повітряне командування "Захід" зафіксувало близько 163 повітряних цілей, серед яких приблизно 140 безпілотників типу "Шахед" та 23 крилаті ракети.

Як вже писали "Коментарі", оцінка втрат потужностей російських нафтопереробних заводів сягнула 25%. Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів американський аналітик з національної безпеки та міжнародної політики Марк Тот. Він наголосив, що через удари по НПЗ Росія втрачає значні фінансові ресурси, які планувала використати для продовження бойових дій проти України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини