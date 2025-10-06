Садовий навмисно допоміг росіянам вдарити ракетами по Львову: деталі гучного скандалу

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував хвилю відео та дописів у соцмережах, де його звинувачують в обстрілі міста. У таких повідомленнях стверджують, що нібито саме він "спрямував" ракети на Львів. Садовий відповів, що це – частина російської пропаганди, яка має на меті розколоти українське суспільство.

"Зранку – атаки ракетами і дронами, а після обіду – фейки та пропаганда. Російські пропагандисти через TikTok намагаються кинути на мене неправдиві звинувачення. Поширюють штучно створені відео, де заявляють, що я "навів" ракети на Львів. Деякі не дуже розумні люди це лайкають і розповсюджують. Розумію, що багато хто втомився і шукає винного. Але за цією логікою, як пояснити удари по дитсадках, школах, автобусах і селах біля Львова?", – заявив Садовий.

Він також закликав не довіряти жодній інформації, написаній російською мовою.

"Будьте розсудливими, не поширюйте російську пропаганду і не розпалюйте конфлікти. Це саме те, чого вони прагнуть", – наголосив міський голова.

Нагадаємо, що 5 жовтня Росія здійснила найбільшу атаку на Львівщину з початку повномасштабної війни. Повітряне командування "Захід" зафіксувало близько 163 повітряних цілей, серед яких приблизно 140 безпілотників типу "Шахед" та 23 крилаті ракети.

Як вже писали "Коментарі", оцінка втрат потужностей російських нафтопереробних заводів сягнула 25%. Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів американський аналітик з національної безпеки та міжнародної політики Марк Тот. Він наголосив, що через удари по НПЗ Росія втрачає значні фінансові ресурси, які планувала використати для продовження бойових дій проти України.