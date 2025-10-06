Садовый намеренно помог россиянам ударить ракетами по Львову: детали громкого скандала

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал волну видео и сообщений в соцсетях, где его обвиняют в обстреле города. В таких сообщениях утверждают, что якобы именно он "направил" ракеты во Львов. Садовый ответил, что это часть российской пропаганды, которая имеет целью расколоть украинское общество.

"Утром – атаки ракетами и дронами, а после обеда – фейки и пропаганда. Российские пропагандисты через TikTok пытаются бросить на меня ложные обвинения. Распространяют искусственно созданные видео, где заявляют, что я "навел" ракеты на Львов. виноватого. Но по этой логике, как объяснить удары по детсадам, школам, автобусам и селам возле Львова?", — заявил Садовый.

Он также призвал не доверять никакой информации, написанной на русском языке.

"Будьте благоразумны, не распространяйте российскую пропаганду и не разжигайте конфликты. Это именно то, к чему они стремятся", — подчеркнул городской голова.

Напомним, что 5 октября Россия совершила самую большую атаку на Львовщину с начала полномасштабной войны. Воздушное командование "Запад" зафиксировало около 163 воздушных целей, среди которых около 140 беспилотников типа "Шахед" и 23 крылатые ракеты.

