Рютте відреагував на план Трампа зупинити війну в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що повністю підтримує ініціативу американського лідера щодо припинення війни в Україні. Про це пише Reuters.

Дональд Трамп та Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні ми зосередилися на тому, як можна завершити війну. Що я можу зробити, що може зробити НАТО, щоб підтримати бачення президента Трампа щодо зупинення бойових дій та припинення вбивств в Україні. Я повністю його підтримую, і ми побачимо, як це реалізувати", – зазначив генсек НАТО.

Він підтвердив, що Вашингтон готовий приєднатися до системи гарантій безпеки для України, яку разом розробляють США, Канада, Японія, Австралія та європейські партнери.

"Президент чітко заявив: я хочу припинення вогню, хочу щоб вбивства зупинилися. Ми тут, щоб сказати: так, ми підтримуємо вас і хочемо допомогти це здійснити", — зазначив Марк Рютте.

Генсек Альянсу також відзначив катастрофічні втрати російських військ, назвавши ситуацію "неспроможною для продовження".

Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація Дональда Трампа без гучних анонсів ввела санкції проти двох найбільших енергетичних компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу", які експерти називають "двигунами, що перекачують гроші через військові вени Кремля". Це справжній "удар під дих" для військової економіки путінського режиму. Як передає портал "Коментарі", про це пише Sky News.

За словами американського Міністерства фінансів, ціль цих заходів — "послабити здатність Кремля отримувати доходи для своєї військової машини". У Вашингтоні вважають, що нафта – це "ліжечок" російської економіки, і нові санкції фактично "перекривають цей кровотік".

Проте навіть у США визнають, що такий крок несе ризики для глобального ринку. Адже стискаючи російський нафтовий сектор, президент стискає груди світового ринку, вважають у США. Зростання цін на енергоносії може боляче вдарити і по США.



