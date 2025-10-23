logo

Рютте отреагировал на план Трампа остановить войну в Украине
Рютте отреагировал на план Трампа остановить войну в Украине

Администрация США и НАТО имеют общее виденье, как добиться прекращения боевых действий в Украине

23 октября 2025, 08:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что полностью поддерживает инициативу американского лидера по прекращению войны в Украине. Об этом пишет "Reuters".

Рютте отреагировал на план Трампа остановить войну в Украине

Дональд Трамп и Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Сегодня мы сосредоточились на том, как можно завершить войну. Что я могу сделать, что может сделать НАТО, чтобы поддержать видение президента Трампа по остановке боевых действий и прекращения убийств в Украине. Я полностью его поддерживаю, и мы увидим, как это реализовать", – отметил генсек НАТО.

Он подтвердил, что Вашингтон готов присоединиться к системе гарантий безопасности для Украины, которую вместе разрабатывают США, Канада, Япония, Австралия и европейские партнеры.

"Президент четко заявил: я хочу прекращения огня, хочу, чтобы убийства остановились. Мы здесь, чтобы сказать: да, мы поддерживаем вас и хотим помочь это осуществить", – отметил Марк Рютте.

Генсек Альянса также отметил катастрофические потери российских войск, назвав ситуацию "несостоятельной для продолжения".

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация Дональда Трампа без громких анонсов ввела санкции против двух крупнейших энергетических компаний России — "Роснефти" и "Лукойла", которые эксперты называют "двигателями, перекачивающими деньги через военные вены Кремля". Это настоящий "удар под дых" для военной экономики путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

По словам американского Министерства финансов, цель этих мер — "ослабить способность Кремля получать доходы для своей военной машины". В Вашингтоне считают, что нефть – это "кровоток" российской экономики, и новые санкции фактически "перекрывают этот кровоток". 

Впрочем, даже в США признают, что такой шаг несет риски для глобального рынка. Ведь сжимая российский нефтяной сектор, президент сжимает грудь мирового рынка, считают в США. Рост цен на энергоносители может больно ударить и по самим США.




Источник: https://www.reuters.com/world/us/ustr-greer-treasurys-bessent-heading-malaysia-talks-with-chinese-counterparts-2025-10-22/
