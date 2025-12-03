Сьогодні у Брюсселі відбулася багатогодинна зустріч представників України із радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, Великої Британії. Були також представники Євросоюзу та НАТО. Про це повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров та назвав цю зустріч продуктивною.

Рустем Умєров про мирний план: про що домовилися у Брюсселі

"Детально поінформував колег про перебіг переговорів у Женеві та Флориді й подальшу дипломатичну динаміку. Важливо, щоб Європа залишалась активним учасником цього процесу – і в питаннях наближення миру, і у формуванні майбутньої архітектури безпеки.

Окремо зосередились на гарантіях безпеки. Маємо разом напрацювати таку рамку гарантій безпеки, яка буде реальною та дієвою – як для довгострокової безпеки України, так і всієї Європи", – зазначив Умєров.

За його словами, були домовленості продовжувати тісні консультації й синхронізацію позицій для досягнення справедливого та стійкого миру в інтересах України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що формулювання, що Путін відкинув мирний план США, неправильне, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що РФ виходить із того, що переговорам зі США краще проходити в тиші. Пєсков також зазначив під час брифінгу, що телефонна розмова між президентами РФ і США можлива у будь-який момент, але зараз результати мають бути досягнуті на експертному рівні.

"Кремль сподівається, що США так само, як і РФ, не будуть розповсюджувати подробиці про переговори щодо України. Чим у більшій тиші проходитимуть переговори зі США, тим більш продуктивними вони будуть", — заявив Пєсков.

Він зазначив, що прямий обмін думками між РФ та США щодо мирного плану відбувся вчора вперше, щось було прийнято, щось зазначено як неприйнятне. "Представники РФ готові зустрічатися з колегами зі США стільки, скільки потрібно для мирного врегулювання в Україні", — додав він.