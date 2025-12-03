Сегодня в Брюсселе состоялась многочасовая встреча представителей Украины с советниками национальной безопасности Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Великобритании. Были также представители Евросоюза и НАТО. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и назвал эту встречу продуктивной.

Рустем Умеров о мирном плане: о чем договорились в Брюсселе

"Детально проинформировал коллег о ходе переговоров в Женеве и Флориде и дальнейшую дипломатическую динамику. Важно, чтобы Европа оставалась активным участником процесса – и в вопросах приближения мира, и в формировании будущей архитектуры безопасности.

Отдельно сосредоточились на гарантиях безопасности. Должны вместе наработать такую рамку гарантий безопасности, которая будет реальной и действенной – как для долгосрочной безопасности Украины, так и всей Европы", – отметил Умеров.

По его словам, договоренности продолжали тесные консультации и синхронизацию позиций для достижения справедливого и устойчивого мира в интересах Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что формулировка, что Путин отверг мирный план США, неправильна, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что РФ исходит из того, что переговорам с США лучше проходить в тишине. Песков также отметил во время брифинга, что телефонный разговор между президентами РФ и США возможен в любой момент, но сейчас результаты должны быть достигнуты на экспертном уровне.

"Кремль надеется, что США так же, как и РФ, не будут распространять подробности о переговорах по Украине. Чем в большей тишине будут проходить переговоры с США, тем продуктивнее они будут", — заявил Песков.

Он отметил, что прямой обмен мнениями между РФ и США о мирном плане состоялся вчера впервые, что-то было принято, что-то отмечено как неприемлемое. "Представители РФ готовы встречаться с коллегами из США столько, сколько нужно для мирного урегулирования в Украине", — добавил он.