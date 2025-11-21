Українська делегація провела зустріч з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом. Про це повідомив голова РНБО Рустем Умєров.

Рустем Умєров повідомив про зустріч з американською делегацією: про що говорили

Від української сторони участь взяли перший заступник Секретаря РНБО Євгеній Острянський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, очільник ГУР МОУ Кирило Буданов, Голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, керівник Апарату РНБО Анатолій Баргилевич та заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

"Продовжили консультації, які розпочалися вчора на рівні Президента України. Говорили про підходи до відновлення справедливого миру, порядок наступних кроків та реалістичні формати подальшого діалогу.

Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію.

Жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує й існувати не може.

Це основа будь-яких обговорень", – зазначив голова РНБО.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у мережі з’явився "мирний план", який нібито США разом з РФ пропонують Україні, щоб завершити війну. Усього цей план складається з 28 пунктів і підпунктів, проте він не був оприлюднений жодними офіційними джерелами трьох сторін, а в мережу він потрапив від нардепа Гончаренка. Тому чи дійсно це ті пункти, які всі обговорюють, лишається лише здогадуватися. Проте інші нардепи наголошують, що те, що з’являється хоч якась дипломатія та кроки до миру – це вже позитив.

"Сьогодні всі жваво обговорюють так званий "мирний план Трампа" щодо завершення війни в Україні. І поки що домінують емоційні оцінки і враження, що склались на основі окремих уривків і цитат, які нам продемонстрували ЗМІ. Наразі достовірність змісту самого документу ми не знаємо і все, що нам дійсно відомо, що без підпису України він точне не вступить в силу. До цього часу ні сам проект, ані його окремі пункти не "викарбувані в граніті" і є предметом переговорів. Уточнення їх змісту, приведення угоди у відповідність до інтересів держави та очікувань суспільства є завданням наших переговірників.

Сам факт того, що переговори про мирне врегулювання тривають, на мій погляд – безумовний позитив. Дипломатія – була і залишається найбільш гуманним способом завершення війн, на відміну від очікування відповіді з поля бою. Тому потрібно дійсно крок за кроком просуватись вперед в переговорах", – наголошує нардеп Данило Гетманцев.