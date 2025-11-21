Украинская делегация провела встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Об этом сообщил глава СНБО Рустем Умеров.

Рустем Умеров сообщил о встрече с американской делегацией: о чем говорили

От украинской стороны приняли участие первый заместитель Секретаря СНБО Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, Председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко, руководитель Аппарата СНБО Анатолий Баргилевич и заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

"Продлили консультации, начавшиеся вчера на уровне Президента Украины. Говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядке последующих шагов и реалистичных форматах дальнейшего диалога.

Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует свою позицию.

Никаких решений вне суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может.

Это основа любых обсуждений", – отметил глава СНБО.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сети появился "мирный план", который якобы США вместе с РФ предлагают Украине, чтобы завершить войну. Всего этот план состоит из 28 пунктов и подпунктов, однако он не был обнародован официальными источниками трех сторон, а в сеть он попал от нардепа Гончаренко. Поэтому действительно ли эти те пункты, которые все обсуждают, остается только догадываться. Однако другие нардепы отмечают, что то, что появляется хоть какая-то дипломатия и шаги к миру – это уже позитив.

"Сегодня все живо обсуждают так называемый "мирный план Трампа" по завершению войны в Украине. И пока доминируют эмоциональные оценки и впечатления, сложившиеся на основе отдельных отрывков и цитат, которые нам продемонстрировали СМИ. Сейчас достоверность содержания самого документа мы не знаем и все, что нам действительно известно, что без подписи. ни его отдельные пункты не "вычеканены в граните" и являются предметом переговоров.

Сам факт того, что переговоры о мирном урегулировании продолжаются, на мой взгляд – безусловный позитив. Дипломатия была и остается наиболее гуманным способом завершения войн, в отличие от ожидания ответа с поля боя. Поэтому нужно действительно шаг за шагом продвигаться вперед в переговорах", – подчеркивает нардеп Даниил Гетманцев.