Рубіо та Лавров зустрінуться зовсім скоро: стало відомо, коли

Держсекретар США Марко Рубіо планує провести зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у четвер, 23 жовтня. Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на поінформовані джерела.

Зустріч Лаврова та Рубіо (фото з відкритих джерел)

Перед візитом президента Володимира Зеленського до США, Дональд Трамп оголосив про свій намір зустрітися з Володимиром Путіним у Будапешті. Як зазначає агентство, переговори Рубіо з Лавровим мають стати підготовчим етапом до майбутнього саміту лідерів США та РФ.

За даними джерел, американські посадовці ще 17 жовтня під час внутрішніх обговорень підтверджували, що зустріч Рубіо й Лаврова запланована на четвер, 23 жовтня. Місце проведення та формат переговорів наразі залишаються невідомими.

Тим часом п’ятнична зустріч Трампа із Зеленським свідчить, що президент США, ймовірно, продовжить наполягати на якнайшвидшому укладенні мирної угоди, навіть якщо її умови будуть неприйнятними для Києва.

Джерела Reuters повідомили, що під час обговорень у Вашингтоні американські чиновники неодноразово піднімали питання можливого обміну територіями між Україною та Росією. За словами одного зі співрозмовників, Трамп наголошував на необхідності "швидкої угоди".

"Це було досить погано... Послання було таким: 'Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена, якщо Україна не укладе угоду з Росією'", — розповіло одне з джерел про зміст зустрічі.

Інше джерело заперечило, що Трамп прямо вживав слово "знищена", однак підтвердило, що під час розмови він кілька разів використовував ненормативну лексику. За інформацією агентства, на позицію Трампа ймовірно вплинула його телефонна розмова з Путіним.

Під час цієї розмови російський диктатор запропонував обмін територіями, за яким Україна мала б поступитися Донецькою та Луганською областями в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей. Саме цей варіант, за даними джерел, американська делегація обговорювала з Зеленським у п’ятницю.

Одне з джерел агентства назвало такий сценарій "самогубством". Водночас повідомляється, що спецпосланник США Стів Віткофф був серед тих, хто найактивніше закликав Україну погодитися на територіальні поступки.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що якщо на зустрічі в Будапешті, де братимуть участь президент США Дональд Трамп і російський правитель Володимир Путін, з’явиться український президент Володимир Зеленський, жодна зі сторін навряд чи піде на поступки, вважає голова ВГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

За його словами, не варто очікувати, що Україна віддасть Донецьку область у її адміністративних межах навіть в обмін на частини Херсонської чи Запорізької областей.

Романюк підкреслив, що Путіну потрібна хоч якась символічна перемога, аби показати суспільству, що війна мала сенс — на тлі великих людських втрат у РФ та дипломатичних невдач в інших регіонах. Через це переговори тримаються у глухому куті, навіть якщо сторони сядуть за стіл удвох чи втрьох.

