Рубио и Лавров встретятся совсем скоро: стало известно, когда

Госсекретарь США Марко Рубио планирует провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг, 23 октября . Об этом сообщило агентство Reuters , ссылаясь на информированные источники.

Встреча Лаврова и Рубио (фото из открытых источников)

Перед визитом президента Владимира Зеленского в США Дональд Трамп объявил о своем намерении встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште. Как отмечает агентство, переговоры Рубио с Лавровым должны стать подготовительным этапом предстоящего саммита лидеров США и РФ.

По данным источников, американские чиновники еще 17 октября в ходе внутренних обсуждений подтверждали, что встреча Рубио и Лаврова запланирована на четверг, 23 октября. Место проведения и формат переговоров остаются неизвестными.

Между тем пятничная встреча Трампа с Зеленским свидетельствует, что президент США, вероятно, продолжит настаивать на скорейшем заключении мирного соглашения, даже если его условия будут неприемлемы для Киева.

Источники Reuters сообщили, что во время обсуждений в Вашингтоне американские чиновники неоднократно поднимали вопрос о возможном обмене территориями между Украиной и Россией. По словам одного из собеседников, Трамп отмечал необходимость "скорого соглашения".

"Это было достаточно плохо... Послание было таким: 'Ваша страна замерзнет, и ваша страна будет уничтожена, если Украина не заключит соглашение с Россией'", — рассказал один из источников о содержании встречи.

Другой источник опроверг, что Трамп прямо употреблял слово "уничтожено", однако подтвердил, что во время разговора он несколько раз использовал ненормативную лексику. По информации агентства, на позицию Трампа, вероятно, повлиял его телефонный разговор с Путиным.

Во время этого разговора российский диктатор предложил обмен территориями, по которым Украина должна уступить Донецкую и Луганскую области в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей. Именно этот вариант, по данным источников, американская делегация обсуждала с Зеленским в пятницу.

Один из источников агентства назвал такой сценарий "самоубийством". В то же время сообщается, что спецпосланник США Стив Виткофф был среди тех, кто активно призывал Украину согласиться на территориальные уступки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что если на встрече в Будапеште , где будут участвовать президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин, появится украинский президент Владимир Зеленский, ни одна из сторон вряд ли пойдет на уступки, считает глава ВОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

По его словам, не следует ожидать, что Украина отдаст Донецкую область в ее административных границах даже в обмен на части Херсонской или Запорожской областей.

Романюк подчеркнул, что Путину нужна хоть какая-то символическая победа, чтобы показать обществу, что война имела смысл на фоне больших человеческих потерь в РФ и дипломатических неудач в других регионах. Поэтому переговоры держатся в тупике, даже если стороны сядут за стол вдвоем или втроем.

