Рубіо спрогнозував, як закінчиться війна Росії проти України

Угоди про енергетичне перемир'я між Україною та Росією наразі не існує. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю радіостанції WABC, витяг з якого опубліковано Держдепартаментом США.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

За словами Рубіо, сторони поки що не досягли домовленості в енергетичній сфері. При цьому він наголосив, що продовження війни не відповідає інтересам ні України, ні Росії.

"Наразі немає" енергетичної угоди, зазначив держсекретар, додавши, що припинення бойових дій було б логічним кроком. Однак, за його словами, у міжнародній політиці логічні рішення не завжди реалізуються швидко.

Рубіо також заявив, що президент США Дональд Трамп зберігає готовність втручатися в переговорний процес, якщо з'явиться можливість покращити ситуацію та наблизити сторони до подолання розбіжностей.

"Президент готовий це зробити. І ми продовжуватимемо намагатися це зробити", — сказав глава Держдепартаменту.

Окремо Рубіо висловився про можливий сценарій завершення війни. За його оцінкою, конфлікт не закінчиться військовою перемогою однієї із сторін. Держсекретар вважає, що завершення війни має стати результатом переговорів та досягнутої між сторонами угоди.

"Вона не закінчиться завдяки якійсь нищівній військовій перемозі тієї чи іншої сторони. Вона закінчиться завдяки угоді, яка була досягнута шляхом переговорів", — заявив Рубіо.

Він наголосив, що швидкість досягнення такої угоди безпосередньо пов'язана з людськими втратами та масштабом руйнувань. За словами американського чиновника, чим раніше сторони домовляться, тим менше людей загине і тим менше руйнувань буде завдано.

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