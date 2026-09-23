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Рубио спрогнозировал, как закончится война России против Украины

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон продолжит искать возможности для прекращения войны, однако окончательное решение, по его словам, должно быть достигнуто за столом переговоров

23 сентября 2026, 07:15
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Кравцев Сергей

Соглашения об энергетическом перемирии между Украиной и Россией на данный момент не существует. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции WABC, выдержки из которого опубликованы Госдепартаментом США.

Рубио спрогнозировал, как закончится война России против Украины

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

По словам Рубио, стороны пока не достигли договоренности в энергетической сфере. При этом он подчеркнул, что продолжение войны не отвечает интересам ни Украины, ни России.

"На данный момент нет" энергетического соглашения, отметил госсекретарь, добавив, что прекращение боевых действий было бы логичным шагом. Однако, по его словам, в международной политике логичные решения не всегда реализуются быстро.

Рубио также заявил, что президент США Дональд Трамп сохраняет готовность вмешиваться в переговорный процесс, если появится возможность улучшить ситуацию и приблизить стороны к преодолению разногласий.

"Президент готов это сделать. И мы будем продолжать пытаться это сделать", — сказал глава Госдепартамента.

Отдельно Рубио высказался о возможном сценарии завершения войны. По его оценке, конфликт не закончится военной победой одной из сторон. Госсекретарь считает, что завершение войны должно стать результатом переговоров и достигнутого между сторонами соглашения.

"Она не закончится благодаря какой-то сокрушительной военной победе той или иной стороны. Она закончится благодаря соглашению, достигнутому путем переговоров", — заявил Рубио.

Он подчеркнул, что скорость достижения такого соглашения напрямую связана с человеческими потерями и масштабом разрушений. По словам американского чиновника, чем раньше стороны договорятся, тем меньше людей погибнет и тем меньше разрушений будет нанесено.

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