Розвідки Європи розкрили справжню мету участі Кремля у переговорах
commentss НОВИНИ Всі новини

Розвідки Європи розкрили справжню мету участі Кремля у переговорах

Reuters дізналося справжню мету Росії у переговорах із США

19 лютого 2026, 12:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія веде переговори зі Сполученими Штатами не задля завершення війни проти України, а для послаблення тиску санкцій та укладання економічних угод. Про це повідомляє Reuters із посиланням на керівників п'яти європейських розвідувальних служб.

Розвідки Європи розкрили справжню мету участі Кремля у переговорах

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За словами джерел, представники розвідуспільноти скептично оцінюють перспективи досягнення мирної угоди вже у 2026 році. Вони вважають, що Москва розглядає дипломатичний процес насамперед як інструмент тиску на Захід і спосіб досягти економічних поступок.

Один із високопосадовців європейської розвідки прямо назвав переговори "театром", мета якого – створити ілюзію дипломатичного прогресу. Останній раунд консультацій відбувся у Женеві, проте, за оцінками спецслужб, реальні наміри Кремля залишаються далекими від компромісу.

Такий висновок контрастує із заявами президента Дональда Трампа, який раніше стверджував, що посередництво США наблизило сторони до угоди. Проте європейські чиновники впевнені, що Кремль прагне виграти час і досягти пом'якшення санкцій, не відмовляючись від своїх стратегічних цілей.

На думку аналітиків, Москва намагається використати переговорний процес як інструмент економічної та політичної вигоди, одночасно продовжуючи військовий тиск. Це посилює побоювання у Європі, що дипломатія може стати лише частиною ширшої стратегії Кремля, спрямованої на ослаблення міжнародної підтримки України без реального припинення війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — скасування санкцій проти Росії відповідає інтересам США, тому Вашингтон зрештою їх скасує, адже американському бізнесу ці обмеження невигідні. Про це повідомив спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв, розмістивши відповідне повідомлення у Х.




Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/top-european-spies-sceptical-us-will-clinch-ukraine-peace-deal-this-year-2026-02-19/
