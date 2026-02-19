logo

Разведки Европы раскрыли истинную цель участия Кремля в переговорах
commentss НОВОСТИ Все новости

Разведки Европы раскрыли истинную цель участия Кремля в переговорах

Reuters узнало истинную цель России в переговорах с США

19 февраля 2026, 12:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия ведет переговоры с Соединенными Штатами не ради завершения войны против Украины, а для ослабления санкционного давления и заключения экономических соглашений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителей пяти европейских разведывательных служб.

Разведки Европы раскрыли истинную цель участия Кремля в переговорах

Переговоры. Фото: из открытых источников

По словам источников, представители разведсообщества скептически оценивают перспективы достижения мирного соглашения уже в 2026 году. Они считают, что Москва рассматривает дипломатический процесс прежде всего как инструмент давления на Запад и способ добиться экономических уступок.

Один из высокопоставленных представителей европейской разведки прямо назвал переговоры "театром", цель которого – создать иллюзию дипломатического прогресса. Последний раунд консультаций состоялся в Женеве, однако, по оценкам спецслужб, реальные намерения Кремля остаются далекими от компромисса.

Такой вывод контрастирует с заявлениями президента Дональда Трампа, который ранее утверждал, что посредничество США приблизило стороны к соглашению. Тем не менее европейские чиновники уверены, что Кремль стремится выиграть время и добиться смягчения санкций, не отказываясь от своих стратегических целей.

По мнению аналитиков, Москва пытается использовать переговорный процесс как инструмент экономической и политической выгоды, одновременно продолжая военное давление. Это усиливает опасения в Европе, что дипломатия может стать лишь частью более широкой стратегии Кремля, направленной на ослабление международной поддержки Украины без реального прекращения войны.

Источник: https://www.reuters.com/world/europe/top-european-spies-sceptical-us-will-clinch-ukraine-peace-deal-this-year-2026-02-19/
