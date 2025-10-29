Розвідка США розповіла, чи справді Путін готовий до предметних переговорів про мир

Розвідувальні служби США не мають на руках жодних фактів, які російський диктатор Володимир Путін зараз, як ніколи раніше, налаштований продовжувати війну. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "NBC News".

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що нещодавня оцінка розвідки США попередила, що господар Кремля Володимир Путін більш рішуче налаштований затягувати війну в Україні та захоплювати нові території, продавлюючи оборону ЗСУ на полі бою, за словами високопосадовця США та високопосадовця Конгресу.

Аналіз, який був доведений до членів Конгресу цього місяця, показав відсутність ознак готовності Росії до компромісу по Україні.

Два інших джерела, знайомі з цим питанням, повідомили, що ця оцінка узгоджується з тим, як розвідувальні служби США та Заходу сприймали позицію російського режиму з лютого 2022 року.

Але зараз, за словами джерел, вважається, що Путін займає агресивнішу позицію, ніж будь-коли.

Білий дім відмовився коментувати нещодавню оцінку розвідки та вказав на публічні коментарі Трампа щодо мирної угоди.

"Як заявив президент, це величезні санкції проти двох їхніх великих нафтових компаній, які, як він сподівається, допоможуть завершити війну", – йдеться у заяві посадовця.

