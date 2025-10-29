Разведка США рассказала, действительно ли Путин готов к предметным переговорам о мире

Разведывательные службы США не имеют на руках никаких фактов, которые российский диктатор Владимир Путин сейчас, как никогда ранее, настроен продолжать войну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "NBC News".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, недавняя оценка разведки США предупредила, что хозяин Кремля Владимир Путин более решительно настроен затягивать войну в Украине и захватывать новые территории, продавливая оборону ВСУ на поле боя, по словам высокопоставленного чиновника США и высокопоставленного чиновника Конгресса.

Анализ, который был доведен до сведения членов Конгресса в этом месяце, показал отсутствие признаков готовности России к компромиссу по Украине.

Два других источника, знакомые с этим вопросом, сообщили, чтоэта оценка согласуется с тем, как разведывательные службы США и Запада воспринимали позицию российского режима с февраля 2022 года.

Но сейчас, по словам источников, считается, что Путин занимает более агрессивную позицию, чем когда-либо.

Белый дом отказался комментировать недавнюю оценку разведки и указал на публичные комментарии Трампа по мирному соглашению.

"Как заявил президент, это огромные санкции против двух их крупных нефтяных компаний, которые, как он надеется, помогут завершить войну", – говорится в заявлении чиновника.

