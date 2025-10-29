logo

Разведка США рассказала, действительно ли Путин готов к предметным переговорам о мире
commentss НОВОСТИ Все новости

Разведка США рассказала, действительно ли Путин готов к предметным переговорам о мире

Путин решительно настроен побеждать на поле боя

29 октября 2025, 06:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Разведывательные службы США не имеют на руках никаких фактов, которые российский диктатор Владимир Путин сейчас, как никогда ранее, настроен продолжать войну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "NBC News".

Разведка США рассказала, действительно ли Путин готов к предметным переговорам о мире

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, недавняя оценка разведки США предупредила, что хозяин Кремля Владимир Путин более решительно настроен затягивать войну в Украине и захватывать новые территории, продавливая оборону ВСУ на поле боя, по словам высокопоставленного чиновника США и высокопоставленного чиновника Конгресса.

Анализ, который был доведен до сведения членов Конгресса в этом месяце, показал отсутствие признаков готовности России к компромиссу по Украине.

Два других источника, знакомые с этим вопросом, сообщили, чтоэта оценка согласуется с тем, как разведывательные службы США и Запада воспринимали позицию российского режима с февраля 2022 года.

Но сейчас, по словам источников, считается, что Путин занимает более агрессивную позицию, чем когда-либо.

Белый дом отказался комментировать недавнюю оценку разведки и указал на публичные комментарии Трампа по мирному соглашению.

"Как заявил президент, это огромные санкции против двух их крупных нефтяных компаний, которые, как он надеется, помогут завершить войну", – говорится в заявлении чиновника.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России больше не будет перерывов между призывными кампаниями – отныне процесс отбора и медицинских осмотров будущих солдат будет проходить в течение всего года. Соответствующий закон приняла Госдума РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.




Источник: https://www.nbcnews.com/politics/white-house/us-intelligence-agencies-see-no-sign-russia-ready-compromise-ukraine-rcna239645
