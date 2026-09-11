Розвідка попередила про криваві провокації РФ в окупації: Кремль готує нову пастку

Російські спецслужби можуть готувати резонансні провокації на тимчасово окупованих територіях України під час незаконних виборів до Держдуми РФ та примусового голосування. Про це попередила служба зовнішньої розвідки України.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За оцінкою СЗР, Москва здатна організувати акції під українським прапором, після чого використовувати їх як привід для посилення репресій проти місцевих жителів та виправдання нової хвилі мобілізації в Росії.

В українській розвідці вважають, що ця кампанія має й більш масштабну мету – зірвати дипломатичні зусилля по завершенню війни за посередництва США. Кремль, як припускають у ЗЗР, зацікавлений у створенні штучної ескалації та спробі переконати західних партнерів у нібито безперспективності переговорного шляху.

Особливої небезпеки розвідка бачить у період активного голосування 18–20 вересня. Йдеться про окуповані райони Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Серед можливих сценаріїв називають вибухи біля виборчих дільниць та пунктів зберігання бюлетенів у неробочий час. Ще один варіант – диверсії на транспорті чи об'єктах інфраструктури, які забезпечують роботу російських виборчих комісій. Після цього відповідальність можуть спробувати покласти на українські дрони чи диверсійні групи.

Не виключають у ЗЗР і замахів на колабораціоністів, зокрема керівників окупаційних виборчкомів або кандидатів, які беруть активну участь у російській кампанії.

Українська розвідка стверджує, що подібні методи Москва використовувала і раніше, пов'язуючи їх із резонансними подіями та подальшим посиленням тиску. При цьому в ЗЗР окремо закликали мешканців окупованих територій уникати місць масового скупчення людей, адміністративних будівель та військових об'єктів з 17 по 21 вересня.

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