Разведка предупредила о кровавых провокациях РФ в оккупации: Кремль готовит новую ловушку

Российские спецслужбы могут готовить резонансные провокации на временно оккупированных территориях Украины во время незаконных выборов в Госдуму РФ и принудительного голосования. Об этом предупредила Служба внешней разведки Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По оценке СЗР, Москва способна организовать акции под украинским "флагом", после чего использовать их как повод для усиления репрессий против местных жителей и оправдания новой волны мобилизации в России.

В украинской разведке считают, что у этой кампании есть и более масштабная цель – сорвать дипломатические усилия по завершению войны при посредничестве США. Кремль, как предполагают в СЗР, заинтересован в создании искусственной эскалации и попытке убедить западных партнеров в якобы бесперспективности переговорного пути.

Особую опасность разведка видит в период активного голосования 18–20 сентября. Речь идет об оккупированных районах Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также Крыме.

Среди возможных сценариев называют взрывы возле избирательных участков и пунктов хранения бюллетеней в нерабочее время. Еще один вариант – диверсии на транспорте или объектах инфраструктуры, которые обеспечивают работу российских избирательных комиссий. После этого ответственность могут попытаться возложить на украинские дроны или диверсионные группы.

Не исключают в СЗР и покушений на коллаборационистов, в частности руководителей оккупационных избиркомов или кандидатов, активно участвующих в российской кампании.

Украинская разведка утверждает, что подобные методы Москва использовала и ранее, связывая их с резонансными событиями и последующим усилением давления. При этом в СЗР отдельно призвали жителей оккупированных территорий избегать мест массового скопления людей, административных зданий и военных объектов с 17 по 21 сентября.

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