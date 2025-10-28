Країна-агресор використовує дрони для переслідування цивільних осіб, які мешкають поблизу лінії фронту в Україні, не залишаючи людям вибору, окрім як залишити свої будинки та майно, рятуючи власні життя. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Sky News".

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться про те, що згідно з доповіддю Незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні, така тактика росіян змусила тисячі громадян України залишити свої будинки, що є злочином проти людяності.

У звіті детально розібрано випадки, коли цивільних переслідували на великі відстані за допомогою дронів з камерами, а потім атакували запальними бомбами або вибухівкою, коли вони шукали притулку.

"Ці атаки були скоєні в рамках скоординованої політики вигнання цивільних із цих територій і є злочином проти людяності, що полягає у примусовому переселенні населення", — йдеться у 17-сторінковому звіті.

Висновки доповіді базуються на інтерв'ю з 226 особами, серед яких жертви, свідки, гуманітарні працівники та представники місцевої влади, а також сотні перевірених відеозаписів.

Кремль заперечує навмисне націлювання на громадянське населення в Україні, незважаючи на те, що її війська вбили тисячі людей з початку повномасштабного вторгнення три з половиною роки тому.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі, як і раніше, сподіваються на те, що незабаром відбудуться переговори між РФ та США на найвищому рівні, але Росії потрібні гарантії, що зустріч Путіна та Трампа принесе результат. Як повідомляє портал "Коментарі", про це на Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки заявить міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.



