Страна-агрессор использует дроны для преследования гражданских лиц, проживающих вблизи линии фронта в Украине, не оставляя людям выбора, кроме как оставить свои дома и имущество, спасая собственные жизни. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Sky News".

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что согласно докладу Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине, такая тактика россиян заставила тысячи граждан Украины покинуть свои дома, что является преступлением против человечности.

В отчете детально разобраны случаи, когда гражданских преследовали на большие расстояния с помощью дронов с камерами, а затем атаковали зажигательными бомбами или взрывчаткой, когда они искали убежища.

"Эти атаки были совершены в рамках скоординированной политики изгнания гражданских с этих территорий и являются преступлением против человечности, заключающимся в принудительном переселении населения", — говорится в 17-страничном отчете.

Выводы доклада базируются на интервью с 226 лицами, среди которых жертвы, свидетели, гуманитарные работники и представители местной власти, а также на сотнях проверенных видеозаписей.

Кремль отрицает преднамеренное нацеливание на гражданское население в Украине, несмотря на то, что ее войска убили тысячи людей с момента начала полномасштабного вторжения три с половиной года назад.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле по-прежнему надеются на то, что в скором времени состоятся переговоры между РФ и США на самом высоком уровне, но России нужны гарантии, что встреча Путина и Трампа принесет результат. Как передает портал "Комментарии", об этом на Минской международной конференции по евразийской безопасности заявит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



