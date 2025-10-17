Розмова Трампа і Путіна підірвала "імпульс Зеленського": що може піти не так

Остання розмова між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом, схоже, послабила динаміку, яку український лідер Володимир Зеленський вибудував у відносинах із главою Білого дому.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Як зазначає The Guardian, американський президент тепер навряд чи виявить серйозну підтримку Україні перед своєю зустріччю з Путіним.

"Зеленський, мабуть, рве на собі волосся. Сьогоднішня зустріч із Трампом повністю затьмарюється і відсувається на другий план будапештською зустріччю", — сказав Джон Форман, колишній аташе з питань оборони Великої Британії в Москві та Києві.

Видання звертає увагу, що Трамп натякнув на можливість проведення переговорів між Путіним і Зеленським у непрямому форматі. Це суперечить давньому прагненню українського президента зустрітися з Путіним особисто, щоб досягти завершення війни.

"Вони не дуже ладнають, ці двоє. Так що ми можемо діяти окремо. Окремо, але на рівних", — заявив Трамп.

Також повідомляється, що під час розмови Путін попередив Трампа, що постачання Києву "Томагавків" "не змінить ситуацію на полі бою, але завдасть істотної шкоди відносинам між країнами".

Зеленський, який перебуває у Вашингтоні з візитом, не прокоментував телефонну розмову між Путіним і Трампом.

"Хоча мало хто в Києві сприйме її позитивно", — зазначає видання.

Журналісти також підкреслили, що попри характерну для Трампа оптимістичну риторику про можливість досягнення миру, віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив більш стриману позицію. Він заявив, що "росіяни й українці поки що не досягли точки, коли можна укласти угоду", і що мирне врегулювання "залишається можливим, але потребує значно більше зусиль".

Венс додав, що росіяни мають "невідповідність очікувань", оскільки вони "схильні вважати, що діють на полі бою краще, ніж це є насправді".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Білому домі зробили заяву про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна. 17 жовтня у Вашингтоні запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом та українським главою держави Володимиром Зеленським. Серед основних тем переговорів очікується обговорення можливої зустрічі Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформують американські медіа.

"Трамп обговорить сьогодні з Зеленським можливість зустрічі з Путіним", — заявила Левітт журналістам.