Разговор Трампа и Путина подорвал "импульс Зеленского": что может пойти не так

Последний разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, похоже, ослабил динамику, которую украинский лидер Владимир Зеленский выстроил в отношениях с главой Белого дома.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как отмечает The Guardian, американский президент теперь вряд ли окажет серьезную поддержку Украине перед своей встречей с Путиным.

"Зеленский, видимо, рвет на себе волосы. Сегодняшняя встреча с Трампом полностью омрачается и отодвигается на второй план будапештской встречей", — сказал Джон Форман, бывший атташе по обороне Великобритании в Москве и Киеве.

Издание обращает внимание, что Трамп намекнул на возможность проведения переговоров между Путиным и Зеленским в косвенном формате. Это противоречит давнему стремлению украинского президента встретиться с Путиным лично, чтобы добиться завершения войны.

"Они не очень ладят, эти двое. Так что мы можем действовать отдельно. Отдельно, но на равных", — заявил Трамп.

Также сообщается, что во время разговора Путин предупредил Трампа, что поставка Киеву "Томагавков" "не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет существенный вред отношениям между странами".

Находящийся в Вашингтоне с визитом Зеленский не прокомментировал телефонный разговор между Путиным и Трампом.

"Хотя мало кто в Киеве воспримет ее положительно", — отмечает издание.

Журналисты также подчеркнули, что, несмотря на характерную для Трампа оптимистическую риторику о возможности достижения мира, вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал более сдержанную позицию. Он заявил, что "россияне и украинцы пока не достигли точки, когда можно заключить соглашение", и что мирное урегулирование "остается возможным, но требует гораздо больше усилий".

Вэнс добавил, что россияне имеют "несоответствие ожиданий", поскольку они "склонны считать, что действуют на поле боя лучше, чем это на самом деле".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Белом доме сделали заявление о вероятной встрече Зеленского и Путина. 17 октября в Вашингтоне намечена встреча между президентом США Дональдом Трампом и украинским главой государства Владимиром Зеленским. В числе основных тем переговоров ожидается обсуждение возможной встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, информируют американские медиа.

"Трамп обсудит сегодня с Зеленским возможность встречи с Путиным", — заявила Левитт журналистам.