Розміщення ядерних боєголовок у Карпатах: чому Європі з Росією потрібно переходити до плану Б

Єдиною реалістичною гарантією безпеки України можуть бути лише два десятки ядерних ракет, здатних долетіти до Москви. Решта – або дуже дорого, або дуже довго, або надто ризиковано для Заходу, або нічого не гарантує. Таку думку висловив журналіст та політичний оглядач Іван Яковина.

Ядерна зброя. Фото: з відкритих джерел

"Передача Україні ядерної зброї залізно гарантує невідновлення російської агресії без істотних матеріальних вкладень із боку Заходу. Я думаю, до цього на якомусь етапі все одно прийдуть, оскільки альтернатива – російське вторгнення до самої Європи", – зазначив журналіст.

За його словами, якщо Україні нав'яжуть невигідний світ або якщо вона програє війну, то Європа гарантовано стане наступною жертвою агресії.

Іван Яковіна вважає, що треба пояснювати європейцям під час кожної зустрічі, що тільки так вони з гарантією врятують і себе, і Україну.

І слід їм нагадати: Путін не злякався розмістити ядерну зброю в Білорусі, хоча там абсолютно непередбачуваний режим. Розміщення боєголовок десь у Карпатах стане цілком адекватною відповіддю на російські дії", – вважає Іван Яковина.

