Размещение ядерных боеголовок в Карпатах: почему Европе с Россией нужно переходить к плану Б

Единственной реалистичной гарантией безопасности Украины могут быть только два десятка ядерных ракет, способных долететь до Москвы. Все остальное – либо очень дорого, либо очень долго, либо слишком рискованно для Запада, либо ничего не гарантирует. Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Иван Яковина.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

"Передача Украине ядерного оружия железно гарантирует невозобновление российской агрессии без существенных материальных вложений со стороны Запада. Я думаю, к этому на каком-то этапе все равно придут, так как альтернатива – российское вторжение в саму Европу", – отметил журналист.

По его словам, если Украине навяжут невыгодный мир или, если она проиграет войну, то Европа гарантировано станет следующей жертвой агрессии.

Иван Яковина считает, что нужно объяснять европейцам при каждой встрече, что только так они с гарантией спасут и себя, и Украину.

"И следует им напомнить: Путин не испугался разместить ядерное оружие в Беларуси, хотя там абсолютно непредсказуемый режим. Размещение боеголовок где-то в Карпатах станет совершенно адекватным ответом на российские действия", – считает Иван Яковина.

