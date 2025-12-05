Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Единственной реалистичной гарантией безопасности Украины могут быть только два десятка ядерных ракет, способных долететь до Москвы. Все остальное – либо очень дорого, либо очень долго, либо слишком рискованно для Запада, либо ничего не гарантирует. Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Иван Яковина.
Ядерное оружие. Фото: из открытых источников
По его словам, если Украине навяжут невыгодный мир или, если она проиграет войну, то Европа гарантировано станет следующей жертвой агрессии.
Иван Яковина считает, что нужно объяснять европейцам при каждой встрече, что только так они с гарантией спасут и себя, и Украину.
Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что членство Украины в НАТО прописано в Конституции Украины Киев могут лишить пути вступления в НАТО после ряда договоренностей стран-членов Североатлантического Альянса и Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".
Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп считает, что в конце концов война в Украине с РФ будет урегулирована. По его словам, Штаты упорно работают в этом направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил на праздничной церемонии включения огней на рождественской елке в Вашингтоне.