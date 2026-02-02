Розкрито вражаючі деталі удару по російських десантниках: про що мовчать окупанти

У тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області українські безпілотні літальні апарати завдали двох точкових ударів по позиціях ворога. Перший удар, спрямований на десантні війська противника, підтвердили як Генштаб ЗСУ, так і російське командування. За даними української сторони, внаслідок атаки загинули близько 200 окупантів.

Фото: з відкритих джерел

Другий удар був націлений на секретний об’єкт, який виробляв критично важливу продукцію для російського фронту. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив, що його знищення значно ослабить протиповітряну оборону в регіоні. Російські пропагандисти поки що не повідомляють про наслідки, бо це ставить під загрозу репутацію військових, відповідальних за ППО. За словами Андрющенка, удар призвів до ліквідації висококваліфікованих спеціалістів, що полегшить українським силам подальше проникнення через систему протиповітряної оборони Запорізької області.

Експерт зазначив, що офіційні деталі операції будуть оприлюднені найближчим часом Головним управлінням розвідки. Він підкреслив: навіть без атак на енергетичну інфраструктуру українські сили завдають ударів там, де це стратегічно важливо.

За останню добу російська армія зазнала серйозних втрат: близько 850 військових загиблими, а загальні втрати особового складу оцінюють у понад 1,24 млн осіб. Крім того, було знищено два танки, одну бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем та 1083 оперативно-тактичні безпілотники. Українські захисники також атакували військові об’єкти противника на тимчасово окупованих територіях, зокрема ремонтну базу в Запорізькій області та пункт управління БпЛА на Донеччині.

