Во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области украинские беспилотные летательные аппараты нанесли два точечных удара по позициям врага. Первый удар, направленный на десантные войска противника, подтвердили как Генштаб ВСУ, так и российское командование. По данным украинской стороны, в результате атаки погибли около 200 окупантов.

Фото: из открытых источников

Второй удар был нацелен на секретный объект, производивший критически важную продукцию для российского фронта. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко пояснил, что его уничтожение значительно ослабит противовоздушную оборону в регионе. Российские пропагандисты пока не сообщают о последствиях, потому что это ставит под угрозу репутацию военных, ответственных за ПВО. По словам Андрющенко, удар привел к ликвидации высококвалифицированных специалистов, что облегчит украинским силам дальнейшее проникновение через систему противовоздушной обороны Запорожской области.

Эксперт отметил, что официальные детали сделки будут обнародованы в ближайшее время Главным управлением разведки. Он подчеркнул: даже без атак на энергетическую инфраструктуру украинские силы наносят удары там, где это стратегически важно.

За последние сутки российская армия понесла серьезные потери: около 850 военных погибшими, а общие потери личного состава оценивают более чем в 1,24 млн человек. Кроме того, были уничтожены два танка, одна боевая бронированная машина, 25 артиллерийских систем и 1083 оперативно-тактических беспилотника. Украинские защитники также атаковали военные объекты противника на временно оккупированных территориях, в том числе ремонтную базу в Запорожской области и пункт управления БПЛА в Донецкой области.

Как уже писали "Комментарии", в Польше работник железной дороги опубликовал комментарий под сообщением, которое касалось российского нападения на поезд украинской компании "Укрзализныця". В своем сообщении польский железнодорожник написал: "Слава России", что повлекло за собой волну возмущения в Интернете. После этого внимание привлекла компания, в которой работает этот работник, и начала служебное расследование, сообщает Polsat News.