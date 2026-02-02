Рубрики
Во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области украинские беспилотные летательные аппараты нанесли два точечных удара по позициям врага. Первый удар, направленный на десантные войска противника, подтвердили как Генштаб ВСУ, так и российское командование. По данным украинской стороны, в результате атаки погибли около 200 окупантов.
Второй удар был нацелен на секретный объект, производивший критически важную продукцию для российского фронта. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко пояснил, что его уничтожение значительно ослабит противовоздушную оборону в регионе. Российские пропагандисты пока не сообщают о последствиях, потому что это ставит под угрозу репутацию военных, ответственных за ПВО. По словам Андрющенко, удар привел к ликвидации высококвалифицированных специалистов, что облегчит украинским силам дальнейшее проникновение через систему противовоздушной обороны Запорожской области.
Эксперт отметил, что официальные детали сделки будут обнародованы в ближайшее время Главным управлением разведки. Он подчеркнул: даже без атак на энергетическую инфраструктуру украинские силы наносят удары там, где это стратегически важно.
За последние сутки российская армия понесла серьезные потери: около 850 военных погибшими, а общие потери личного состава оценивают более чем в 1,24 млн человек. Кроме того, были уничтожены два танка, одна боевая бронированная машина, 25 артиллерийских систем и 1083 оперативно-тактических беспилотника. Украинские защитники также атаковали военные объекты противника на временно оккупированных территориях, в том числе ремонтную базу в Запорожской области и пункт управления БПЛА в Донецкой области.
