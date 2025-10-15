Розхвалена Зеленським ракета "Фламінго" стала тотальним провалом: озвучено вражаючу причину

Народний депутат і секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко заявив, що ракета "Фламінго" ще далека від серійного виробництва й потребує подальшої доведення. За його словами, розробка перебуває на етапі тестування, і робити висновки про бойову ефективність зарано.

"Вона продовжує проходити випробування. Було декілька пусків, які є відносно успішними. Але вони точно не були на 3000 км. Навіть на половину цієї дальності ракети не летіли. Десь вони там прилетіли, щось вони вразили, десь якесь було відхилення. Але це не тому, що вони погані, атому, що такий шлях ракети. Я не знаю жодної ракети у світі, яка б відразу, з перших пусків, пройшла точно", — пояснив Костенко в ефірі 24 Каналу.

Депутат нагадав, що аналогічні американські розробки, зокрема "Томагавк", витрачали на оптимізацію роки — іноді 10–15 років — перш ніж досягти потрібної надійності. Тому очікувати миттєвої високої точності від "Фламінго" неправильно, зауважив він.

Костенко також висловив сумніви, що ця ракета стане основним видом озброєння для ЗСУ, підкресливши потребу рухатися до новітніх рішень.

"Це точно не найпередовіша ракета. Вона скопійована з деяких радянських зразків. Тому я думаю, що вона в нас має бути, але потрібно вже йти в передові технології, і розробляти щось більш нове і більш ефективне", — наголосив він.

