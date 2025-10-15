Расхваленная Зеленским ракета "Фламинго" стала тотальным провалом: озвучена поразительная причина

Народный депутат и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что ракета "Фламинго" еще далека от серийного производства и нуждается в дальнейшем доказывании. По его словам, разработка находится на этапе тестирования, и делать выводы о боевой эффективности рано.

Фото: из открытых источников

"Она продолжает проходить испытания. Было несколько пусков, которые относительно успешны. Но они точно не были на 3000 км. Даже на половину этой дальности ракеты не летели. Где-то они там прилетели, что-то они поразили, где-то какое-то было отклонение. Но это не потому, что они плохие, атома, что такой путь ракеты. пусков, прошла точно", — объяснил Костенко в эфире 24 Канала.

Депутат напомнил, что аналогичные американские разработки, в частности "Томагавк", тратили на оптимизацию годы — иногда 10-15 лет — прежде чем добиться нужной надежности. Поэтому ожидать мгновенной высокой точности от Фламинго неправильно, отметил он.

Костенко также выразил сомнения, что эта ракета станет основным видом вооружения для ВСУ, подчеркнув необходимость двигаться к новейшим решениям.

"Это точно не самая передовая ракета. Она скопирована с некоторых советских образцов. Поэтому я думаю, что она у нас должна быть, но нужно уже идти в передовые технологии и разрабатывать что-то более новое и более эффективное", — подчеркнул он.

