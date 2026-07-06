Російський удар по Києву не повинен стати «новою нормою»: до союзників терміново звернулися із ультиматумом

Чергова масована атака Росії на Київ вкотре засвідчила, що країна-агресор цілеспрямовано завдає ударів по цивільній інфраструктурі, а міжнародна спільнота має реагувати на такі злочини значно жорсткіше. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, внаслідок російської атаки серйозних руйнувань зазнали житлові будинки у Подільському районі столиці, пошкодження також зафіксували у Дарницькому, Голосіївському та Оболонському районах. Горіли складські приміщення, а під удар потрапили об'єкти, які не мають жодного стосунку до військової інфраструктури.

"Росія абсолютно прицільно нанесла удар по житлових будинках і по об'єктах, які не мають жодного відношення до військово-промислового комплексу", — наголосив експерт.Рейтерович зазначив, що традиційні заяви Москви про нібито удари виключно по військових цілях не витримують жодної критики, адже фото й відео з місць влучань повністю спростовують російську пропаганду.

Крім того, за попередньою інформацією, під час обстрілів могли застосовуватися касетні боєприпаси. Через це жителів окремих населених пунктів закликали тимчасово не виходити на вулиці, поки вибухотехніки та рятувальники не перевірять територію.

"Навіть у цьому Росія брутально порушує будь-які норми ведення війни. Це речі, які за міжнародною класифікацією підпадають під визначення воєнних злочинів", — підкреслив політолог.

Водночас, за словами Рейтеровича, найбільшу тривогу викликає те, що подібні атаки поступово перестають бути винятковою подією для міжнародної спільноти. Якщо раніше вони спричиняли потужний резонанс, то нині дедалі частіше сприймаються як чергова новина з фронту.

На переконання експерта, кожен такий удар мав би ставати підставою для нових санкцій проти Росії та збільшення військової допомоги Україні, насамперед у вигляді сучасних систем протиповітряної оборони і ракет-перехоплювачів.

"Будь-яка така атака повинна викликати нову хвилю санкцій і конкретних рішень, спрямованих на посилення тиску на Росію та зміцнення української ППО", — резюмував Ігор Рейтерович.

Як вже писали "Коментарі", саміт НАТО, який відбудеться 7 липня в Анкарі, може стати важливим для посилення протиповітряної оборони України. Союзники готують нові оборонні зобов'язання, а одним із головних питань порядку денного стане зміцнення української системи ППО. Про це заявив журналіст і публіцист Віталій Портников в ефірі телеканалу Еспресо.