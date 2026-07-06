logo_ukra

BTC/USD

61722

ETH/USD

1742.25

USD/UAH

44.56

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Російський удар по Києву не повинен стати «новою нормою»: до союзників терміново звернулися із ультиматумом
commentss НОВИНИ Всі новини

Російський удар по Києву не повинен стати «новою нормою»: до союзників терміново звернулися із ультиматумом

Попри заяви Кремля про атаки лише на військові об'єкти, докази з місць подій підтверджують масштабні руйнування цивільної інфраструктури

6 липня 2026, 14:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Чергова масована атака Росії на Київ вкотре засвідчила, що країна-агресор цілеспрямовано завдає ударів по цивільній інфраструктурі, а міжнародна спільнота має реагувати на такі злочини значно жорсткіше. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович.

Російський удар по Києву не повинен стати «новою нормою»: до союзників терміново звернулися із ультиматумом

Фото: з відкритих джерел

За його словами, внаслідок російської атаки серйозних руйнувань зазнали житлові будинки у Подільському районі столиці, пошкодження також зафіксували у Дарницькому, Голосіївському та Оболонському районах. Горіли складські приміщення, а під удар потрапили об'єкти, які не мають жодного стосунку до військової інфраструктури.

"Росія абсолютно прицільно нанесла удар по житлових будинках і по об'єктах, які не мають жодного відношення до військово-промислового комплексу", — наголосив експерт.Рейтерович зазначив, що традиційні заяви Москви про нібито удари виключно по військових цілях не витримують жодної критики, адже фото й відео з місць влучань повністю спростовують російську пропаганду.

Крім того, за попередньою інформацією, під час обстрілів могли застосовуватися касетні боєприпаси. Через це жителів окремих населених пунктів закликали тимчасово не виходити на вулиці, поки вибухотехніки та рятувальники не перевірять територію.

"Навіть у цьому Росія брутально порушує будь-які норми ведення війни. Це речі, які за міжнародною класифікацією підпадають під визначення воєнних злочинів", — підкреслив політолог. 

Водночас, за словами Рейтеровича, найбільшу тривогу викликає те, що подібні атаки поступово перестають бути винятковою подією для міжнародної спільноти. Якщо раніше вони спричиняли потужний резонанс, то нині дедалі частіше сприймаються як чергова новина з фронту.

На переконання експерта, кожен такий удар мав би ставати підставою для нових санкцій проти Росії та збільшення військової допомоги Україні, насамперед у вигляді сучасних систем протиповітряної оборони і ракет-перехоплювачів.

"Будь-яка така атака повинна викликати нову хвилю санкцій і конкретних рішень, спрямованих на посилення тиску на Росію та зміцнення української ППО", — резюмував Ігор Рейтерович. 

Як вже писали "Коментарі", саміт НАТО, який відбудеться 7 липня в Анкарі, може стати важливим для посилення протиповітряної оборони України. Союзники готують нові оборонні зобов'язання, а одним із головних питань порядку денного стане зміцнення української системи ППО. Про це заявив журналіст і публіцист Віталій Портников в ефірі телеканалу Еспресо.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=vcu7ej7Izu8&t=29s
Теги:

Новини

Всі новини