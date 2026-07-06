Российский удар по Киеву не должен стать «новой нормой»: к союзникам срочно обратились с ультиматумом

Очередная массированная атака России на Киев в очередной раз показала, что страна-агрессор целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре, а международное сообщество должно реагировать на такие преступления гораздо жестче. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович.

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По его словам, в результате российской атаки серьезные разрушения получили жилые дома в Подольском районе столицы, повреждения также зафиксировали в Дарницком, Голосеевском и Оболонском районах. Горели складские помещения, а под удар попали объекты, не имеющие никакого отношения к военной инфраструктуре.

"Россия абсолютно прицельно нанесла удар по жилым домам и по объектам, не имеющим никакого отношения к военно-промышленному комплексу", — подчеркнул эксперт. Рейтерович отметил, что традиционные заявления Москвы о якобы ударах исключительно по военным целям не выдерживают никакой критики, ведь фото и видео с мест попаданий полностью опровергают российскую пропаганду.

Кроме того, по предварительной информации, при обстреле могли применяться кассетные боеприпасы. Поэтому жителей отдельных населенных пунктов призвали временно не выходить на улицы, пока взрывотехники и спасатели не проверят территорию.

"Даже в этом Россия грубо нарушает любые нормы ведения войны. Это вещи, которые по международной классификации подпадают под определение военных преступлений", — подчеркнул политолог.

В то же время, по словам Рейтеровича, тревогу вызывает то, что подобные атаки постепенно перестают быть исключительным событием для международного сообщества. Если раньше они приводили к мощному резонансу, то сейчас все чаще воспринимаются как очередная новость с фронта.

По убеждению эксперта, каждый такой удар должен стать основанием для новых санкций против России и увеличения военной помощи Украине, прежде всего в виде современных систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков.

"Любая такая атака должна вызвать новую волну санкций и конкретных решений, направленных на усиление давления на Россию и укрепление украинского ПВО", — резюмировал Игорь Рейтерович.

Как уже писали "Комментарии", саммит НАТО, который состоится 7 июля в Анкаре, может стать важным для усиления противовоздушной обороны Украины. Союзники готовят новые оборонные обязательства, а одним из главных вопросов повестки дня станет укрепление украинской системы ПВО. Об этом заявил журналист и публицист Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо".